Bolnavele de cancer de sân, umilite de stat

Cancerul de sân este forma de neoplazie cea mai răspândită în rândul femeilor. Depistată din timp și tratată corespunzător, afecțiunea poate fi învinsă. Tratamentul presu-pune, însă, și extirparea sânului afectat sau a unei părți din organ.Experiența poate fi traumatizantă pentru bolnavă, care, pe lângă lupta pe care o duce împotriva neoplaziei, trebuie să înfrunte și sentimentul că nu mai este întreagă, că este privită diferit de cei din jur. De ajutor, mai ales psihic, le-ar fi o proteză de sân, după cum ne-a mărturisit o cititoare a cotidianului nostru, recent diag-nosticată cu cancer de sân. Acest dispozitiv nu se află însă pe lista dispozitivelor medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.Lipsa unui sân nu este handicap!„Suntem diagnosticate cu o boală urâtă și ni se spune că trebuie să rezistăm, să învingem! Cum, când la tot pasul ni se pun piedici? În vară, am fost plimbați între spital și CJAS pentru tratament, pentru că nu se puteau pune de acord din ce fonduri putem fi tratați și noi. Acum am aflat, pe propria piele, că nu merităm nici măcar să ne ajute cu proteza. Atunci când m-am adresat CJAS-ului, pentru că mi-a fost extirpat sânul drept și am nevoie de o proteză, mi s-a spus că nu se acordă gratuit, căci nu este cuprinsă în programul național de oncologie. Poate că nu este prea scumpă, dar cu ce suntem noi mai prejos decât cei care au nevoie, de exemplu, de o proteză auditivă?”, se întreabă Valeria D.Cititoarea noastră ne-a spus că, în cele din urmă, a cumpărat o proteză externă (una costă între 200 și 400 de lei, în funcție de producător, la care se mai poate adăuga și sutienul special, ce costă până în 200 de lei), dar „rămâne sentimentul de umilință”. În plus, se ridică întrebarea: cât trebuie să sufere femeile din pătura săracă a societății, care cu siguranță nu-și permit să-și cumpere acest dispozitiv?Potrivit reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate, în lista dispozitivelor medicale decontate de stat se numără: protezele auditive, cele traheale, sistemele stomice de urinare, protezele de picior și mână, de coapsă și șold, cârjele de lemn sau metalice, fotoliile rulante, diverse orteze, încălțămintea ortopedică, lentilele intraoculare și aparatele pentru administrarea continuă cu oxigen. Protezele de sân trebuie achiziționate direct de la furnizor.Corina Alexandru, președintele Asociației Oncologic Rom, ne-a declarat: „Nu sunt oferite gratuit de stat, întrucât se consideră că nu este vorba de o boală handicapantă. Noi mai oferim, în limita posibilităților, proteze de sân prin intermediul asociației”.Sute de constănțence diagnosticate anual Octombrie este considerată Luna de Luptă Împotriva Can-cerului de Sân. Statisticile arată că această formă de neoplazie este principala cauză a deceselor în rândul româncelor, anual, peste 3.000 de femei din țara noastră fiind răpuse de cancerul de sân. Potrivit evidențelor medicilor oncologi, numai în județul Constanța sunt diagnosticate, în fiecare an, peste 250 de cazuri de cancer de sân.