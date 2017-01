Blocuri de 30 de etaje, plantate pe falezele Plajei Modern

4

nu doar daramaturi ,ruine, locuri neadministrate si haos sunt pe acolo sunt si foarte multi patrupezi coltzosi:))

acele animale latratoare cu care mazare vrea sa umple orasul considerandu-ne pe noi,constantenii, o menajerie uriasa , probabil ,pe care vrea sa o transforme in gradina zoologica ,mai bine zis cainarie:))de ce? simplu, oricum mazare ne considera o turma de prosti buna de manevrat doar la alegeri -a se vedea imbecilii care il voteaza ca oile pt un pachet de ulei ,orez si pui de gaina..una peste alta, suntem o gramada de animale in acest oras ,unii pe 2 picioare ,altii pe 4 ,in curand vom avea si pe 6 picioare ca nu va mai avea chipurile bani nici de dezinsectie, nu are bani nici de ecarisaj ,nici de padoc-desi exista FONDURI EUROPENE PT ASA CEVA !, nici de curatenie nici de spatii verzi de absolut nimic dar el o duce bine mersi prin locatii exotice..bravos popor constantean ,ne meritam soarta..pardon turma de oi constantene care trebuie pazite ,nu e asa ???... de caini ,foarte multi caini:))