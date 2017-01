Bloc după bloc, hotel după hotel! Staţiunea Mamaia se umple de turnuri

Bloc după bloc, hotel după hotel! Stațiunea Mamaia se umple de turnuri

Cel mai recent este exemplul lui Dorinel Turcu, afacerist care dorește să obțină certificatul de urbanism pentru construirea unui hotel cu opt etaje, pe bulevardul Mamaia, în stațiune, în apropierea hotelului Doina. Conform documentației depuse la Primăria Constanța, terenul are o suprafață de 834 de metri pătrați, iar beneficiarul dorește construirea unui imobil cu destinația hotel, având regimul de înălțime subsol, parter, șase etaje și două etaje retrase, cu alei de acces auto și pietonale și spații plantate. Accesul se face pe zona de vest a hotelului, cu deschidere direct la bulevardul Mamaia, iar în toate celelalte trei laturi este domeniu public al municipiului Constanța.În Mamaia Nord, patru beneficiari au solicitat Agenției Județene de Mediu Constanța avizul pentru a ridica două imobile de câte patru etaje cu spații comerciale la parter și apartamente de închiriere în regim turistic la etaje. Astfel, Dumitru Custara, Loredana Custara, Tănase Cușa și Maria Cușa, proprietarii unui teren de 1.213 metri pătrați, inten-ționează să construiască, în total, 36 de apartamente cu suprafața utilă mai mică de 100 de metri pătrați. Ei propun amenajarea de spații verzi, cu rol decorativ și de protecție pe cel puțin 30 la sută din totalul suprafeței de teren, adică în jur de 364 de metri pătrați. De asemenea, vor fi 20 de locuri de parcare cu dale înierbate.Tot în Mamaia Nord, un alt investitor vrea să mai adauge un etaj hotelului pe care îl are deja în construcție. Beneficiarii Gianina Paraschiva și Ionuț Ciprian Ciujdel au depus un memoriu de prezentare pentru modificarea proiectului în timpul execuției din hotel cu parter, două etaje și al treilea etaj retras în hotel cu parter, trei etaje, al patru etaj plus o terasă circulabilă, totul în limita a 20 la sută din aria construită desfășurată.În aceeași zonă de nord a stațiunii, Lucian Marin, Vasilica Marin și SC Excelsior SRL solicită aceeași modificare pentru un imobil cu trei etaje tip apart-hotel, prin completare cu etajul al patrulea și crearea etajului al cincilea.Tot în zonă, Maria Sponte și Iuliana Cărțună au solicitat Agen- ției de Mediu Constanța avizul de mediu pentru construirea a patru imobile cu șapte etaje, cu spații comerciale la parter. Suprafața totală a terenului este de 5.010 metri pătrați.Conform memoriului tehnic, se vor realiza șase apartamente la parter și un spațiu comercial în suprafață de 63,20 metri pătrați, câte șapte apartamente la etajele 1 - 6, și cinci apartamente la etajul al șaptelea.De asemenea, Alcorex Building SRL a solicitat emiterea acordului de mediu pentru construirea unui imobil cu șase etaje cu parcare la demisol și parter și cu piscină exterioară, propus a fi amplasat pe malul lacului Siutghiol, vizavi de complexul Iaki. Iar Vasile Neagu a cerut acordul de mediu pentru ridicarea unui hotel cu șapte etaje, în zona Caraiman din Mamaia.