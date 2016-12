BLACK FRIDAY 2014 / Ce oferte au ALTEX, FLANCO, eMAG, DOMO

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

BLACK FRIDAY 2014 va avea loc nu doar în ultima zi de vineri din luna noiembrie (pe 28 noiembrie), ci va începe de vinerea aceasta, 21 noiembrie 2014 și se va întinde în toate zilele săptămânii următoare la o mare parte dintre magazinele participante la promoții. REALITATEA.NET a realizat un material în timp real cu toate ofertele marilor retaileri ALTEX, FLACO, DOMO, eMAG și ceilalți, pe măsură ce aceștia își vor prezenta cataloagele.ALTEX dă startul promoțiilor de Black Friday în toate magazinele ALTEX și pe www.altex.ro. Începând de joi, 13 noiembrie, clienții se vor bucura de reduceri de până la 70% la peste 1000 de produse din toate categoriile: TV, laptopuri, tablete, telefoane, electrocasnice mari și mici, sisteme audio și jocuri.DOMO a anunțat o săptămână întreagă de reduceri de BLACK FRIDAY care începe de vineri, 21 noiembrie și se va finaliza vineri 28 noiembrie.Și la Flanco, reducerile de Vinerea Neagră încep de vineri 21 noiembrie și vor continua sâmbătă și duminică 22-23 noiembrie. Cei care vor să afle primii prețurile de BLACK FRIDAY la Flanco își pot crea un cont pe site-ul retailerului.Retailerul eMAG a fost primul care a anunțat că va organiza cea de-a patra ediție a BLACK FRIDAY în data de 21 noiembrie, cu o săptămână mai devreme decât ziua oficială.- REDUCERE DE 1.230 lei: Laptop APPLE MacBook Pro cu afisaj Retina ME864Z/A, Intel Core i5 pana la 2.9GHz, 13.3", 4GB, 128GB, Intel Iris Graphics;- REDUCERE de 930 lei: Tablet PC LENOVO Yoga 2, Intel Core i5-4210U pana la 2.7GHz, 13.3" Full HD Touch Screen, 4GB, 256GB, Intel HD Graphics- REDUCERE de 1.300 lei: Tablet PC DELL Venue 8 Pro, Wi-Fi + 3G, 8.0" IPS, Quad Core Intel Atom Z3740D 1.33GHz (Burst: 1.83GHz), 64GB, 2GB- REDUCERE de 300 lei la Smartphone SAMSUNG Galaxy Grand II G7105, 5.25", 8MP, 8GB, Wi-Fi, Bluetooth, Black.Flanco - Reduceri de până la 65%, ora de start este 7 dimineața a zilei de 21 noiembrie, livrare gratuită pentru comenzile de peste 100 de lei, posibilitate de retur în 31 de zile pentru produsele cumpărate de Black Friday 2014. Există și varianta plății în 12 rate.Evomag - Reduceri de până la 70%, ora de start este 00 a zilei de 21 noiembrie, livrare gratuită pentru comenzile de peste 299 de lei, posibilitate de retur în 14 de zile pentru produsele cumpărate de Black Friday 2014. Există și varianta plății în 36 rate.Matar - Reduceri de până la 80%, ora de start este 22 a zilei de 20 noiembrie.Avon - Reduceri de 50% de Black Friday 2015, transport gratuit, retur în 90 de zile.F64 - Campania de Black Friday a F64 debutează vineri, 21 noiembrie, și se mai încheie abia duminică. Până atunci, 25.000 de produse vor beneficia de reducere, iar 4.000 dintre acestea sunt telefoane și tablete.SomProduct - Reduceri de 60%, ora de start 00 zilei de 21 noiembrie 2014, Transport gratuit, retur in 10 zile si posibilitatea de plăti produsele cumpărate de Black Friday în 12 rate.Comodo - Reduceri de până la 70%, ora de start este 00 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit pentru comenzi de peste 300 de lei de Black Friday 2014.TinaR - Reduceri de până la 85%, ora de start 00 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit la comenzi de peste 100 de lei, retur în 10 zile pentru toate produsele cumpărate de Black Friday.WatchShop. Reduceri de până la 90%, ora de start 00 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit pentru comenzi de peste 250 de lei, retur in 365 de zile, posibilitate de plată a produselor de Black Friday 2014 în 12 rate.MarketOnline. Reduceri de până la 75%, ora de start este 02 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit, retur în 10 zile, posibilitatea de plată a produselor cumpărate de Black Friday 2014 în 60 de rate lunare.Libris - Reduceri de până la 90%, ora de start 00 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit, retur în 10 zile a produselor cumpărate de Black Friday 2014.Yellow Store. Reduceri de 50%, ora de start 00 a zilei de 21 noiembrie, transport gratuit la comenzi de peste 100 de lei, retur în 50 de zile, posibilitatea de plată a produselor cumpărate de Black Friday în 12 rate.Mall Boutique - reduceri de până la 80%, transport gratuit al produselor cumpărate de Black Friday 2014, posibilitatea de a returna produsele în 10 zileNelmar, Hispanitas, Kreis Design, Vodafone, Laptop Garage, All Boutique, EvoBikes, Toyz.ro, 1001 cosmetice,ro, pretzmic.ro, Bucuria-Copiilor.ro, waldoutlet, Jadu, BebeNou, Elefant, ScauneOnline, ClickShop.ro, SanoLand.ro, VintageTime.ro, Clotier, MyCloset, RoInstalatii, Stuparul, TopWatch, FShoes, OferteShop.ro, CautCeas, Carrefour, Pandortex, Hiris, Vivre, DinoBebe, Azerty, PPT.ro, LexShop, Elica.com.ro, Rankine.ro, Noriel, DWYN.ro, ECCO-Shoes, InterLink, Baby Trend, Kurtmann, MagazinulTau.ro, PretFabrica.ro, Stilago.ro, Infra-Nano.ro, Women-World.ro, TopCeas.ro, StarShiners,ro, ZeedoShop.ro, Secundar.ro, Prosoape.eu, PrakticShop.ro, RO-Ceasuri.ro, HotPointRomania.ro, Stollers.ro, FashionDays.ro, dEpurtat, Miniprix, Mesteresti.ro, Metro, Depanero, Ikea, Domo, Emag, Sensodays, Altex, BijuteriiLaRosa.ro, Bioportal, Elanko, BebeBliss, InPuff, PCMadd, Vegis,Sursa: www.realitatea.net