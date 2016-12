BISERICI. Sute de BISERICI. Bine că avem BISERICI!

2

biserici

Am prea multe biserici care stau goale 300 de zile pe an,pe cand la urgenta i n singurul spital stai cu orele. Batrani Constantei nu au locuri in camine asteapta sa dea coltulunu sa prinda loc,preoti mai bine ar construi din fondurile acestea aceste lucruri si ar avea acolo cate o capela micuta in mijlocul celor pe care ii ajuta,asta e rolul biserici in societate sa ajute nu sa fie ajutata,nu sa stea cu mana iintinsa sa ajute copii sa ajute nevoiasi. Biserica condamna avortul dar de cate ori a ajutat biserica familiile cu multi copii care nu au o cosa corespunzatoare nr de copii,care nu au mancare ptr ei ,dar biserica construieste biserici cat zeci de case care snu sunt pline decat de sarbatori cand slujba oricum se tine afara. Ce ziceti ne mai gandim unde dam bani la preoti sau ...?