Bir de 15.000 lei pe casă? SPIT spune că au scăzut impozitele pentru constănţeni. Iată cât aveţi de plătit!

Bir de 15.000 lei pe casă? SPIT spune că au scăzut impozitele pentru constănțeni. Iată cât aveți de plătit!

Nici nu au început să vină scrisorile cu cât au de plătit constănțenii la impozitul local, că deja au apărut vești care vehiculează sume astronomice, greu de închipuit pentru mulți dintre noi.„Un prieten de-al meu a verificat pe internet cât trebuie să plătească și avea trecută suma de 7.700 de lei, doar pentru că a avut sediu ca taxi. Speriat de această sumă, am mers și eu la ghișeu și așa am aflat că am de plătit suma de 15.000 de lei, impozit pentru 150 de metri pătrați de casă, din care doar 40 de metri pătrați sunt spațiu comercial, pe care îl închiriez și iau suma de 900 de euro pe lună. În această situație, după ce plătesc impozitul pe venit și impozitul pe clădire, mai rămân cu 400 de lei. Mi se pare o bătaie de joc”, ne-a povestit un constănțean care a sunat indignat, la redacție.În ciuda acestor sume imense, reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța spune că, de fapt, mai mult de 92 la sută din constănțeni vor plăti impozite mai mici cu 40 până la 85 la sută față de 2015. „Persoanele fizice și persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte trebuie să știe că impozitele și taxele locale datorate în anul fiscal 2016 nu se majorează față de anul 2015 și, mai mult decât atât, vă vom demonstra în cele de mai jos, prin câteva simulări de calcul, că acestea se diminuează cu 45 - 50 la sută în cazul persoanelor fizice rezidențiale, cu 85 la sută în cazul persoanelor juridice rezidențiale și cu 40 la sută în cazul persoanelor fizice nerezidențiale și mixte”, explică directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.Modele de calculAstfel, proprietarul unui apartament cu două camere cu destinație rezidențială, având o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, teren aferent în suprafață indiviză de 15 metri pătrați, în care locuiesc trei persoane, va plăti, în 2016, pentru zona A, 145 de lei impozitul pe clădiri, 16 lei impozitul pe teren și 108 lei pentru taxa de salubrizare, deci un total de 269 de lei, față de 505 lei în 2015, însumând 145 de lei impozitul pe clădire, 0 lei impozitul pe teren și 360 de lei taxa de salubrizare. Aceasta înseamnă, potrivit calculelor celor de la SPIT, o reducere de 47 la sută. Pentru zona B, impozitul pe clădiri este 116 lei, impozitul pe teren este 10 lei, iar taxa de salubrizare tot 108 lei, astfel încât suma de plată în 2016 este de 234 de lei, față de 476 în 2015, care cuprinde impozitul pe clădiri de 116 lei, impozitul pe teren 0 lei și taxa de salu-brizare 360 de lei. În zona C, proprietarul apartamentului de două camere va plăti 226 de lei, adică 111 lei impozitul pe clădiri, 7 lei impozitul pe teren și 108 lei taxa de salubrizare. Acesta a achitat în 2015 un total de 471 de lei, adică 111 lei impozitul pe clădiri, 0 lei impozitul pe teren și 360 de lei taxa de salubrizare. În acest caz, reducerea este de 52 la sută. Iar în zona D, va plăti 217 lei, adică 106 lei impozitul pe clădire, 3 lei impozitul pe teren și 108 lei taxa de salubrizare, cu 53 la sută mai puțin decât a plătit în 2015. Atunci a avut de achitat suma totală de 466 de lei, însemnând 106 lei impozitul pe clădire, 0 lei impozitul pe teren și 360 de lei taxa de salubrizare.În ce privește calculul efectuat pentru un apartament cu două camere proprietatea unei persoane fizice cu destinați rezidențială având suprafața utilă de 50 de metri pătrați, teren aferent în suprafață indiviză de 15 metri pătrați, deținut de o persoană juridică rezidențial, aici reiese o micșorare a sumei de plată de 85,68 la sută față de anul trecut. Astfel, dacă în 2015 a plătit 2.625 de lei impozitul pe clădiri și 0 lei impozitul pe teren, în 2016 are de plătit 350 de lei impozitul pe clădiri și 26 de lei impozitul pe teren, rezultând astfel un total de 376 de lei.„Și în cazul celorlalți proprietari, persoane fizice sau juridice care dețin imobile rezidențiale - apartamente compuse din 2, 3, 4 camere sau case, modalitatea de calcul va fi similară exemplului de mai sus și, pe cale de consecință, vor avea o diminuare față de 2015”, mai adaugă șeful SPIT.Potrivit acestuia, în astfel de situații se află 97,2 la sută din cei 321.000 de contribuabili persoane fizice proprietari de clădiri rezidențiale (locuință) și numai 9.000, respectiv 2,8 la sută din acest număr, reprezintă contribuabilii persoane fizice care dețin imobile cu destinație nerezidențială sau mixtă.Mai multe categorii de contribuabiliDin totalul de 9.000 persoane fizice care dețin imobile cu destinație nerezidențială sau mixtă, din analiza datelor existente în evidențele fiscale la data de 31 decembrie 2015, rezultă că aproximativ 3.500 de persoane fizice desfășoară activități economice, 500 de persoane fizice desfășoară activități economice din profesii liberale (notari, executori judecătorești, avocați, medici - cabinete medicale, experți contabili ș.a.) și 5.000 de contribuabili au declarate sedii de firmă unde nu decontează cheltuieli cu utilitățile și nu desfășoară activități economice.„Aceștia din urmă, cei 5.000 de contribuabili, vor plăti impozit ca persoane fizice deținătoare de clădiri rezidențiale conform exemplului de la primul punct. Ceilalți 4.000 de contribuabili, deși vor plăti impozitul calculat la aceeași cotă de 1,5 la sută, ca persoanele juridice deținătoare de clădiri nerezidențiale sau mixte, vor avea sume calculate mai mici decât aceștia din urmă, cu aproximativ 40 la sută”, a completat Virginia Uzun.Cota de impozitare aplicată pentru clădirile nerezidențiale este identică indiferent dacă imobilul este deținut de o persoană fizică sau de o persoană juridică, instituirea fiind făcută conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și măcar din egalitatea acestei cote de impozitare, contribuabilii persoane fizice și juridice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte să aibă același tratament fiscal în pofida faptului că obligația fiscală finală diferă substanțial.„Precizăm faptul că, potrivit standardelor ANEVAR, valoarea impozabilă a clădirii se raportează la valoarea obținută prin metoda costului menționată într-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Nivelurile de impozitare au fost stabilite astfel încât sarcina fiscală a cărui contribuabil să reflecte mărimea proprietăților acestuia, și să asigure un nivel similar al veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul”, a încheiat directorul SPIT Con-stanța.