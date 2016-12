Billy Idol, Asaf Avidan si Noora Noor concerteaza in Romania. Vezi aici cand si unde

Billy Idol, Bob Dylan și Tori Amos revin în România, în luna iunie, pentru a-i încânta cu muzica lor pe fanii nerăbdători să îi asculte în concerte, iar Asaf Avidan și Noora Noor vor fi prezenți la WonderDay, pentru a recrea o lume de basm și a le oferi românilor șansa să îi asculte live. Cântăreața Tori Amos revine la București, unde a susținut un concert în urmă cu șapte ani, pentru un nou spectacol, care va avea loc pe 19 iunie, la Arenele Romane. Evenimentul este inclus în turneul de promovare a noului album, "Unrepentant Geraldines", care va fi lansat în primăvara acestui an. De asemenea, legendarul artist Bob Dylan revine în România, pentru a susține un concert la Sala Palatului din Capitală, pe 25 iunie. Acesta este al doilea concert pe care artistul îl susține în România și, totodată, primul lui spectacol pe scena Sălii Palatului. Bob Dylan a concertat la București în iunie 2010, în cadrul Never Ending Tour - șirul de reprezentații neîntrerupte ale cântărețului, început în iunie 1988. Vedetele din supergrupul cubanez Buena Vista Social Club vor susține la Sala Palatului din București, pe 28 iunie, un concert care face parte din ultimul lor turneu mondial, în care vor spune "Adios!" fanilior din întreaga lume. După mai bine de 16 ani petrecuți împreună, sub conducerea liderului Jesus Aguaje Ramos, pornesc din nou în turneu neobosiții protagoniști ai filmului și albumului "Buena Vista Social Club": incomparabila Omara Portuondo, chitaristul cu pălărie de cowboy Eliades Ochoa, trompetistul Guajiro Mirabal și virtuozul instrumentului tradițional cubanez laud - Barbarito Torres. Aceștia vor fi acompaniați pe scenă de cei care le-au fost alături de-a lungul timpului, inclusiv dinamicul veteran Papi Oviedo, tânărul pianist Rolando Luna, contrabasistul Pedro Pablo și percuționiștii Andres Coayo (congas), Filiberto Sanchez (timbales) și Alberto "La Noche" (bongos), trei trompetiști printre care specialistul notelor foarte înalte Luis Allemany și apreciatul interpret de son din Havana - Carlos Calunga. Turneul "Adios!" va traversa patru continente și se va încheia în toamna lui 2015 cu un spectacol de gală la Havana.