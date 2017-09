Bilete noi la RATC, valabile 60 de minute, 24 de ore sau şapte zile

1

Ceata multa...asa ca in toate legile romanesti

Biletele vechi mai sunt valabile ? Daca nu mai sunt valabile,de ce nu mai sunt valabile ? Dar banii cu care am cumparat eu biletele vechi mai sunt valabili ? Cum Dumnezeule,poate sa coste 30 lei un tichet valabil doar 7 zile ? Nu inteleg .O fi un bilet poleit cu foita de aur ? Este o scumpire mascata a biletelor de autobuz ? Se pare ca asa este.S-au scumpit biletele de autobuz .Smecheria,iuteala de mana si nebagarea de seama sunt legi in PSD. S-au scumpit pentru ca PSD-ul s-a invatat sa faca pomeni "la sarmani" din banii calatorilor cinstiti.Asta seamana cu o smecherie brevetata de Mazare cand a scumpit energia termica consumata de "cei cu gipane",adica de cei care platesc de fiecare data. Si s-au scumpit biletele al naibii de mult.Uite dovada:pretul biletului de 24 ore este de 5 lei(a fost 3 lei).In concluzie:bilete mai scumpe inseamna mai multi calatori fraudulosi.Mai multi calatori fraudulosi inseamna incasari mai mici la regie.Incasari mai mici la regie inseamna falimentul regiei si bucuria nebunilor sau mai multe motoare pe bulevarde.Mai multe masini pe bulevarde inseamna mai mult fum in plamanii nostri.Mai mult fum in plamanii nostri si mai multi romani plecati peste hotare inseamna un PSD fericit.Eu am vazut pesedei fericiti.Nu mi-o luati in nume de rau.Am intrebat si eu pentru ca sunt unul dintre putinii cretini/idioti care pana azi au calatorit cu bilet in autobuzele RATC-ului.Se pare ca m-au luat de prost.Se pare ca i-am deranjat pentru ca Fagadau a pus autobuze numai pentru cersetori.Scuzati ...!Veti avea numai asistati,boschetari si cersetori in autobuzele voastre.Mama voastra de administratori si politicieni prosti ! P.S....Intr-o zi am sa filmez cu camera ascunsa.Am sa filmez ca sa vada si prosii astia cati calatori se urca intr-un autobuzi si cati isi perforeaza biletele.(maxim 10 % la prima vedere).