Betoane şi scandal! Încă un PUZ cu "cântec", la Constanţa

6

"Dormi nani dormi puisor"- pt. procuratura si DNA C-ta...

De unde terenul? A avut mostenire patru roabe cu pamant? De ce nu construieste la periferie? Cine e in spatele acestuia? La asta se resuma dezvoltarea orasului...spagi, distrugere spatii verzi, cumpararea prostimii si tiganilor. Se continua distrugerea si acum in al 12-lea ceas, pe ultima suta de metri. Se stiu unii cu zilele numarate prin anumite birouri? Am ajuns de rasul intregii tari ca urmare a distrugerii orasului de catre administratia mazarista, ajutata de inconstientii pensionari sclerozati si tiganet. Politie, procurarura, avocati, judecatori, notari, asa-numiti politicieni... la C-ta toti sunt legati de interese, mimand doar exercitarea atributiunilor stabilite de lege, legea fiind aplicata discretionar. Votati-i in continuare. Am ramas un oras de paznici, vanzatori, case de pariuri si farmacii, toti platiti la minim pe economie. C-ta se duce-n cap cu viteza...