Betoane pe bulevardul Lăpuşneanu. S-a pus cruce pe ultimele două spaţii verzi de vizavi de Tăbăcărie

Betoane pe bulevardul Lăpușneanu. S-a pus cruce pe ultimele două spații verzi de vizavi de Tăbăcărie

În timp ce edilul de astăzi cheamă constănțenii să iasă să facă curățenie în zonele în care locuiesc, autoritățile locale de ieri le-au vândut spațiile verzi din jurul blocurilor și le-au lăsat la cheremul investitorilor imobiliari, care le ridică acum betoane în fața ferestrelor.Așa au dispărut foarte multe spații verzi din municipiu și vor mai dispărea încă multe altele, pentru care rechinii imobiliari au planuri mari. Sunt deja pe hârtie și începute lucrările la ultimele două limbi de iarbă care mai rezistau pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, vizavi de parcul Tăbăcărie, în fața blocurilor cu patru etaje. Firma Cambela Prod va ridica un imobil cu șapte etaje, iar Comprest Util, un imobil cu nouă etaje.De altfel, lucrările la cel de-a doilea bloc sunt deja pornite, iar săptămâna trecută, investitorii au primit autorizația pentru modificarea proiectului pentru mai multe etaje. Practic, Serviciul de Urbanism a aprobat supraetajarea imobilului cu subsol, parter și șapte etaje, cu spații comerciale la parter, cu un nivel în limita a 20 la sută din suprafața desfășurată. Cu alte cuvinte, Comprest Util este liberă să mai construiască două etaje în plus.Oamenii din zonă sunt deja resemnați. Nu au reușit să-i convingă pe cei de la primărie să nu le dea voie să construiască pe peticul de iarbă din fața blocului lor, așa că nu mai contează două etaje în plus. Oricum nu vor mai avea soare și nici vedere la parc vreodată.„Acum, ce să mai facem? De construit oricum se construiește. Noi nu avem nicio putere. Spațiul verde este distrus, avem betoane în fața ferestrelor și lumină de la bec”, ne-a spus un locatar din zonă.Mută rețelele de apă și canalizareCeva mai spre nord, Cambela Prod se pregătește să înceapă lucrările la un bloc de șapte etaje. Șapte sunt acum, pe hârtie, dar, dacă se va merge pe modelul celor de la Comprest Util, cu siguranță vor fi mai multe. Serviciul de Urbanism al Primăriei Constanța a acordat autorizația de construire nr. 659, pentru devierea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 183B, în dreptul blocului S6. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de trei luni. Este primul pas pentru viitoarea construcție, absolut necesar, pentru că pe porțiunea respectivă erau îngropate rețelele de utilități, așa cum au fost gândite la momentul ridicării blocurilor ceaușiste. Un indiciu în plus că spațiul respectiv a fost de utilitate publică la momentul respectiv, cu verdeață, pentru locatarii blocurilor.Acum, proiectul ar trebui să ia aproape 2.000 de metri din zona verde din fața blocului de patru etaje. Reamintim că, în vara anului trecut, constănțenii din zonă au protestat chiar pe terenul respectiv, solicitând autorităților locale să nu permită distrugerea spațiului verde. „Ce vom mai respira? Cum vom mai trăi?”, întrebau atunci oamenii. Însă, cine să-i audă?Cambela Prod - proiecte nerespectate, autorizații ilegale…SC Cambela Prod are mai multe investiții imobiliare în Constanța. Anul trecut, a mai finalizat un bloc, pe strada Belvedere din cartierul Faleză Nord. Și acolo a existat un PUZ, cu supărări din partea vecinilor, însă constructorul și-a văzut nestingherit de treabă. Imobilul a fost ridicat în baza Autorizației de Construcție nr. 1.233 din 12 august 2014, construcție P+5+6E. O lună mai târziu, beneficiarul construcției, Cambela Prod SRL, obținea deja Certificatul de Urbanism nr. 2.899 /18.09.2014, prin care se aproba „modificare de proiect aprobat cu Autorizație de Construcție nr. 1.233/12.08.2014, prin supraetajare cu 20 la sută din suprafața construită desfășurată cu spații de locuit”. Deci, nici nu se apucaseră bine de construit și investitorii deja cereau supraetajarea. Apoi, deși autorizația era pentru șase etaje, în luna martie 2015 deja se lucra la etajul al șaptelea. La sesizarea locatarilor din zonă, inspectorii Primăriei Constanța au fost nevoiți să facă un control și să ofere un răspuns. Așa s-a constatat că „beneficiarul a executat lucrări de construire fără respectarea autorizației și a fost întocmit proces-verbal de constatare și sancționare”, după cum precizează inspectorii Primăriei Constanța.Culmea este că, o zi mai târziu, pe 12.06.2015, Primăria Constanța emitea o nouă autorizație de construcție, nr. 1.013, pentru „modificare proiect aprobat cu A.C. nr. 1.233/2014 - prin creare demisol - parcare auto și supraetajare cu 20 la sută din suprafața construită desfășurată - spații de locuit”. Este evident că, încă de la început, nu a fost respectată autorizația inițială, iar prin autorizația din iunie 2015 s-a urmărit doar intrarea în legalitate.Ulterior, sesizată tot de către locatari, conducerea Inspectoratului de Stat în Con-strucții a efectuat verificări pe șantier și a constatat, la rândul ei, o serie de nereguli.„Ca urmare a verificărilor efectuate de către Inspectoratul Regional în Construcții Sud - Est, în conformitate cu procedura de control aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 456/2014, Compartimentul control urbanism a întocmit Procesul verbal de control, prin care se constată că Autorizația de Construire nr. 1.013/12.05.2015 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale”, se arată în adresa înaintată pe 25 august 2015 către locatari și semnată de către inspectorul general Nelu Stelea.