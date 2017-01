BEBELUŞ MORT, după ce a fost tratat cu LEACURI BĂBEŞTI! Mama sa, replică şocantă: "Am citit pe internet că aşa se face"

BEBELUȘ MORT, după ce a fost tratat cu LEACURI BĂBEȘTI! Mama sa, replică șocantă: "Am citit pe internet că așa se face"

Tragedia s-a petrecut în localitatea Dracșani, comuna Sulița, din județul Botoșani. Mama a sunat miercuri dimineață la 112 și a povestit speriată că bebelușul ei nu mai respiră. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă copilașul era deja în stop cardio-respirator. Mai mult, copilul avea arsuri pe piept, după ce mama a încercat să trateze răceala cu sare fierbinte.„Am găsit un copil de patru luni, în stop cardio-respirator, la care s-au inițiat manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, după care a fost declarat decesul. Acesta prezenta o arsură veche de două-trei zile în regiunea anterioară a toracelui, o arsură de gradul doi-trei”, a declarat medicul Eduard Gurău, din cadrul Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani, citat de libertatea.roCazul este cu atât mai șocant și revoltător, cu cât tânăra, deși a avut acces și la internet și era și la Botoșani, când copilul se simțea rău, a preferat se plece la țară și să îl trateze cu leacuri băbești.„Copilul nu tușea, dar avea așa, un horcăit. I-am dat un medicament și am zis că trece. Acum două seri i-am făcut o compresă cu sare caldă și i-am pus la piept. Am citit pe internet că așa se face. Din câte am înțeles nu a murit de la răceală, ci de la asta la piept, i-a afectat inimioara. Dacă știam, îl duceam imediat la medic, dar am crezut că îi trece”, a spus înlăcrimată Andreea Mihaela Hoștină, mama copilului, citată de libertatea.roBebelușul fusese botezat sâmbătă, la biserica din Dracșani. Atunci, preotul din sat a observat că pruncul era răcit și i-a recomandat mamei să meargă la medic.Medicul de familie al bebelușului, care s-a stins, susține că, doar la insistențele sale, tânăra a acceptat să facă prima vaccinare a copilului, însă de atunci nu a mai venit la cabinet.