Baza de date cu donatorii de sânge, abandonată la jumătate

O inițiativă veche de doi ani, de a înființa o bază națională de date cu donatorii de sânge din România, a murit încă din fașă, nu înainte de a pune reprezentanții centrelor participante la proiect la cheltuieli. În 2007, Institutul Național de Transfuzie Sanguină a accesat un proiect PHARE, în cadrul căruia a fost realizată o aplicație soft, care presupunea stocarea datelor persoanelor donatoare de sânge, într-un sistem securizat. Scopul era de a reduce munca birocratică a cadrelor medicale, cât și accesul mai ușor și mai rapid la donatorii de sânge, în situații de urgență. „Aplicația soft a fost dezvoltată și urma să fie pusă în practică, într-o primă fază, în centrele din București și Constanța”, ne-a declarat dr. Alina Dobrotă, director CRTS Constanța. Drept pentru care, la CRTS Constanța au fost achiziționate toate echipamentele IT necesare - computere, imprimantă și scanner, iar personalul medical a urmat cursuri de specializare pentru utilizarea lor. „A existat și o perioadă de testare în activitatea de rutină. Pentru șapte zile, asistentele au introdus datele în acest program, dar la final am constatat o serie de erori, care trebuiau corectate”, a adăugat directorul Centrului de Transfuzii. Printre neregulile constatate, semnificativ era faptul că datele nu erau securizate. „Rezultatele de laborator trebuiau introduse manual, astfel că se prelungea perioada de muncă în loc să se economisească timp. Au existat, de asemenea, și motive de securizare a datelor, căci serverul era la București și nu era niciun administrator de sistem. Așa că am cerut închiderea serverului până la rezolvarea problemelor”, a mai spus dr. Dobrotă. Până în prezent însă, aplicația nu a mai fost îmbunătățită, iar inițiativa a fost abandonată din lipsă de fonduri. „Este necesară o bază de date, dar mai trebuie fonduri pentru finalizarea programului. Proiectul PHARE s-a încheiat, motiv pentru care trebuie găsită o altă sursă de finanțare, cel mai probabil de la Ministerul Sănătății”, a spus medicul constănțean. Dar cum contextul financiar actual nu întrevede găsirea unor surse prea curând, și punerea în practică a aplicației va mai avea de așteptat.