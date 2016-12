Baza de balneo-fiziologie de la Policlinica 2 a fost desfiinţată, iar personalul concediat (galerie foto)

Baza de balneo-fiziologie de la Policlinica 2 a fost desființată, iar personalul concediat (galerie foto)

Cele 14 cadre medicale care lucrau în baza de balneo-fizioterapie din cadrul Policlinicii 2 au aflat, la începutul săptămânii, că au fost concediate. Astfel că, ieri, cei câțiva pacienți care mai veneau pentru fizioterapie s-au trezit în fața unor cabinete goale. Conducerea Spitalului Județean spune că baza nu se mai regăsește în organigrama unității sanitare, dar spațiul respectiv va fi dat în comodat unor medici de fizioterapie, care vor putea continua activitatea medicală specifică. În anii trecuți, în baza de balneo-fizioterapie de la etajul întâi al Policlinicii 2 era mereu agitație. Sute de pacienți veneau pentru băile galvanice sau pentru împachetările cu parafină. Condițiile oferite nu erau dintre cele mai bune, ba din contră: aparate medicale ruginite, pereți scorojiți și plini de igrasie, ba chiar brăzdați de crăpături pe alocuri. Veneau însă pentru că fizioterapia era gratuită, fiind decontată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Din luna iulie 2010 însă, pacienții au fost informați că trebuie să înceapă să scoată bani din buzunar, pentru că Spitalul Județean nu mai avea contract cu CJAS pentru decontarea fizioterapiei. Din acel moment, numărul pacienților a început să scadă. Urmarea a fost decizia reprezentanților Spitalului Județean de a include baza de bal-neo-fiziologie pe lista compartimentelor desființate odată cu reorganizarea unității spitalicești. Luni, cele 12 asistente medicale și cei 2 medici care lucrau în baza respectivă au primit adrese prin care au fost înștiințați că au fost concediați. Majoritatea asistentelor medicale disponibilizate mai au însă doar câțiva ani până la pensie, iar perspectiva de a-și găsi un alt loc de muncă, în același domeniu, este sumbră. „Sunt asistente care au lucrat toată viața la balneo-fiziologie, care mai au patru ani sau chiar un an până la pensie. Am transmis adrese către Direcția de Sănătate Publică și către celelalte spitale în speranța că vor fi ajutate pentru a-și găsi un alt loc de muncă”, ne-a spus Violeta Caraivan, lider al Sindicatului „Sanitas”. O speranță, pentru câteva dintre ele, s-a întrevăzut când conducerea unității spitalicești a anunțat că intenționează să dea cabinetele în comodat medicilor de balneo-fiziologie și medicină sportivă, astfel încât să fie păstrat profilul bazei. „Sunt doi medici care doresc să ia în comodat cabinetele, dar vor putea să angajeze maxim patru asistente. În plus, fetele au fost anunțate deja că vor primi un salariu minim pe economie, ceea ce este o bătaie de joc”, a mai arătat liderul de sindicat. Azi se decide dacă spațiul va fi dat în comodat Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a declarat pentru „Cuget Liber” că au fost primite două solicitări pentru a lua în comodat spațiul, asupra cărora urmează să se pronunțe membrii Consiliului de Administrație, în cadrul întrunirii de astăzi. Medicii vor putea să se folosească de baza de balneo-fiziologie, cu condiția să achite utilitățile și să întrețină spațiul. Ei nu pot fi însă obligați, a susținut reprezentantul spitalului, să angajeze și personalul concediat. Pacienții așteptau în fața sălilor goale Ieri, la prânz, cabinetele bazei de balneo-fiziologie erau goale. Niciun medic, nicio asistentă medicală nu erau prezenți, niciun afiș prin care să fie anunțați pacienții dacă pot să facă sau nu terapie. De altfel, un bolnav aștepta pe o canapea, citind un ziar, în speranța că va sosi totuși un cadru medical din tura de după-amiază. Tot el avea grijă să-i informeze și pe ceilalți bolnavi care intrau grăbiți pe ușa compartimentului că pot face cale întoarsă sau pot să i se alăture, în citirea ziarului… *** Angajații de la balneo-fiziologie nu sunt singurii care au fost înștiințați că serviciile lor nu mai sunt necesare. Potrivit dr. Dan Căpățână, începând de luni au fost emise înștiințări similare pentru aproximativ 160 de angajați ai spitalului, în cadrul procesului de reorganizare al unității.