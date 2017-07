Bătrânii vor bilete de tratament, dar uită să le mai ridice

Dacă în urmă cu câteva luni, pensionarii constănțeni se plângeau că nu vin biletele de odihnă și tratatament, acum, că acestea există, ei uită sau refuză să le mai ridice. Unii pensionari au refuzat biletele din cauză că au fost nemulțumiți de perioadă, stațiune sau locație, alții pentru că nu au mai avut bani să plece, s-au îmbolnăvit sau au avut alte probleme în familie. „M-am gândit mai bine și până la urmă am renunțat la bilet. Nu trebuia să plătesc decât 550 de lei, însă cu banii aceștia mănânc o lună întreagă. Inițial, am crezut că mă voi descurca și voi face față tuturor cheltuielilor, dar apoi mi-am dat seama că plecând la tratament, atunci când mă întorc acasă nu voi mai avea ce pune pe masă“, ne-a declarat o bătrânică.În această situație se regăsesc și alți vârstnici, care, dintr-un motiv sau altul, au renunțat să mai plece la tratamente. Un alt pensionar a recunoscut că a uitat că trebuia să-și ridice biletul, dar speră să-l recupereze la redistribuirea acestora. Indiferent de motivele care au stat la baza deciziei de a nu mai intra în posesia acestor bilete, cert este că zecile de bilete rămase nevalorificate sunt mereu redistribuite altor vârstnici. Ca urmare, persoanele interesate de biletele nevalorificate se pot adresa funcționarilor de la ghișeul Casei Județene de Pensii (CJP) Constanța.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș, pensionarii constănțeni au la dispoziție pentru luna în curs 456 de bilete de odihnă și tratament în stațiunile balneo-climaterice. Mai mult decât atât, de la începutul anului și până în prezent, la CJP au fost depuse 8.000 de astfel de cereri, iar până acum bătrânii au avut la dispoziție un număr de 2.123 bilete, din care doar 1.667 au fost vândute, diferența de 456 rămânând nevalorificate.Persoanele interesate se vor putea prezenta la CJP cu o cerere tip de înscriere, copie după buletin, trimitere de la medicul de familie și o copie după ultimul cupon de pensii.De precizat că criteriile pentru obținerea unui bilet într-una din stațiunile balneo-climaterice din țară sunt stabilite prin lege. Drept urmare, cei care nu au primit bilete de tratament în anii 2015 și 2016 vor primi zece puncte, iar cei care au beneficiat de două bilete în perioadele de sezon nu vor mai primi niciun punct. Desigur, la fiecare serie de bătrâni plecați vor exista și gratuități, de acestea beneficiind veteranii de război sau cei care primesc pensii de invaliditate și persoanele cu handicap. Eliberarea biletelor se va face ca și până acum, potrivit planificării anunțate telefonic fiecărui beneficiar, iar la expirarea termenelor sunt eliberate biletele ne­va­lorificate.În ceea ce privește contribuția indivi­duală a unui bilet de tratament, aceasta este de 50% din valoarea totală a pensiei. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială care a consti­tuit baza de calcul a con­tribuției de asigurări sociale din luna an­terioară celei în care se face repartiția.Trebuie menționat faptul că biletele de trata­ment se eliberează numai titularilor, pe baza actului de identitate. Cele mai solicitate stațiuni sunt: Covasna, Băile Herculane, Vatra Dornei, Techirghiol, Govora, Sovata, Căciulata, Slănic Moldova, Sinaia, Bușteni, Băile Felix, Olănești etc.