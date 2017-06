Bătrânii îşi "îndulcesc" masa de Paşti cu împrumuturi de la Casa de Ajutor Reciproc

Bătrânii își "îndulcesc" masa de Paști cu împrumuturi de la Casa de Ajutor Reciproc

Bătrânii au dat buzna, de câteva zile, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP), pentru a face rost de bani pentru sărbătorile de Paște. Ca urmare, masa multora dintre ei va fi „îndulcită“ cu banii de la CARP, bani fără de care numeroși constănțeni nu ar avea efectiv ce mânca.Dacă până acum, vârstnicii făceau împrumuturi pentru a-și cumpăra medicamente, lemne sau își plăteau ratele la bancă, acum, ei se mulțumesc cu mai puțin: o bucată de carne de miel, un cozonac și câteva ouă înroșite. Din nefericire, mulți dintre ei au pensii de circa 800-1.000 de lei, iar Casa de Ajutor Reciproc a rămas ultima lor salvare.Pe doamna Angela P. am întâlnit-o la unul dintre ghișeele CARP. După 30 de ani de muncă, ea are acum o pensie de aproape 1.000 de lei, bani care nu-i ajung niciodată pentru tot ce are de făcut în casă. Tot lipsa banilor a împins-o și acum să vină la CARP și să completeze actele pentru împrumut.„Am terminat de achitat ultima rată de curând, dar cum nu am pe nimeni care să mă ajute, am fost pusă în situația de a apela iar la CAR, pentru că altfel nu aș avea nici măcar un ou pe masă, de sărbători. Pe vremea când lucram, făceam mese întinse, cu de toate, iar acum am ajuns să nu mai pot cumpăra nici măcar o salată sau ridichii”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi femeia.În aceeași situație se află multe persoane. Nicușor S. are 73 de ani și împreună cu soția sa nu adună mai mult de 2.100 de lei pe lună. În aceste condiții, spun bătrânii, după ce au dat pensia la gaze, curent, telefon, apă, nu le-a mai rămas niciun ban pentru Paște.„Ne-am făcut foarte bine socotelile și după ce am tras linie, am ajuns la concluzia că pentru mâncarea tradițională, drob, friptură, nu ne mai rămâne nimic. Dacă nu am apela la Casa de Ajutor Reciproc, am rămâne efectiv fără nimic în bucătărie și nu avem copii care să ne întindă o mână de ajutor”, s-au plâns bătrâneii.Bineînțeles, cazurile de acest gen sunt multe, iar persoanele în vârstă se bucură pentru orice sumă de bani care le vine în plus în această perioadă, chiar dacă acest lucru înseamnă că după aceea trebuie să-i dea înapoi.v v vLa ora actuală, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are 13.027 membri, iar de la începutul anului și până în prezent, în jur de 1.600 dintre ei au făcut diverse împrumuturi, majoritatea limitându-se la maxim 3.000 de lei. Pentru acești bani, a precizat șeful serviciului Contabilitate din cadrul CARP, Mariana Păculea, ei vor plăti ulterior rate lunare, reprezentând cam o treime din pensia pe care o încasează de la stat. Desigur, pentru banii împrumutați, se percep dobânzi. Spre exemplu, la o sumă de 2.000 de lei, se percepe o dobândă anuală de 115 lei, iar la 18 rate, suma de 188 lei.În ciuda numărului tot mai mare de împrumuturi, majoritatea bătrâneilor își achită la timp ratele stabilite. De obicei, ei nu cer împrumuturi mai mari decât puterea de rambursare.