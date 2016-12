Batjocoriţi la şcoală! Mii de copii constănţeni, umiliţi, loviţi sau chiar bătuţi de colegii lor

1

de ce va mirati ?

Copiii fac ce fac parintii lor ce vad la ei si avind in vedere mirlania generalizata ,la ce sa te astepti? pacat ca victime sint chiar acei putini crescuti in bunsimt.Cind la toate TV urile vez doar violenta pornografia umorul primitiv si idioteniea asta devine un ,,modus vivendi,,Solutia ? este ca CNA sa-si faca datoria si sa se cearna ceea ce apare Fiziologic poate este o consecinta si a tot felul de porcarii pe care le bagam zilnic in noi. Personal sint convins ca societatea ( nu numai copiii ) sufera de grava criza de modele umane.