Bătălia pentru supravieţuire. Cum se face negoţ în târgul obor

Bătălia pentru supraviețuire. Cum se face negoț în târgul obor

Duminica, zi în care majoritatea constănțenilor se relaxează acasă, se roagă la biserică sau se plimbă prin mall-uri, alții, în schimb, aleg să-și petreacă dimineața la târgul obor, scotocind printre vechiturile și chilipirurile expuse pe tarabe sau întinse pe jos de către așa-zișii comercianți și bișnițari.Nu există constănțean care să nu se fi oprit cel puțin o dată la târgul obor din Constanța, locul în care comercianții de ocazie își expun mărfurile și fac toate eforturile să-i convingă pe trecători că produsele lor „de firmă” sunt cele mai ieftine.Forfotă mare și duminică, la primele ore ale dimineții, la obor. Pe o vreme capricioasă, cu ploaie măruntă și deasă și cu un miros puternic de grătar încins, constănțenii sunt așteptați să vadă care sunt „noutățile”. La intrare te întâmpină doi bărbați, care îți cer un leu, taxa de acces, îți taie chitanță și îți fac loc să treci. De la un capăt la altul al târgului găsești absolut orice, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, cosmetice, cărți vechi, obiecte de uz casnic, piese de mobilier, jucării, șuruburi, piulițe, balamale, telefoane, televizoare și până la mâncare, fructe și detergenți. Comercianții privilegiați și-au expus lucrurile pe tarabe, însă ceilalți le-au întins direct pe jos, printre apă și noroi. La târg, totul se negociază! Dacă ai putere de convingere și nu te lași cu una, cu două, scoți un preț bun, spun cei care se târguiesc pentru fiecare bănuț.„Vin, de obicei, la piața de vechituri când am nevoie de anumite piulițe, balamale și piese de schimb, pe care nu le găsesc în altă parte sau din curiozitate, pentru că vreau să văd ce mai vând unii. Aici fiecare vinde câte ceva și te îndeamnă să cumperi, însă majoritatea lucrurilor sunt atât de uzate, încât ar trebui aruncate, nu vândute. Trebuie să ai grijă și la lucrurile stricate, pentru că e posibil să cumperi un casetofon care nu merge. Sunt o mulțime de oameni săraci aici, care își câștigă existența făcând asta, dar sunt și mulți așa-ziși comercianți care fac tot posibilul să te convingă să le cumperi mărfurile. Sunt multe oferte care îți fac cu ochiul, dar trebuie să fii atent, pentru că sunt și produse contrafăcute, dar și lucruri furate. Trebuie să fii foarte atent. Din câte știu eu, fiecare oraș din țară are un astfel de târg, în care găsești cam tot ce vrei și ce nu vrei. Prețurile nu sunt mari și oricum comercianții mai lasă întotdeauna din preț, dacă știi cum să negociezi și nu te lași păcălit”, ne-a povestit Ilie Popescu, un constănțean pe care l-am zărit scotocind printre piulițe și șuruburi.Ce se vinde la târgPrintre tarabele cu îmbrăcăminte și încălțăminte e o adevărată aventură să te strecori. Femei, bărbați și copii învârt hainele second hand pe toate părțile și probează pantofii direct în noroi. Vânzătorii vin cu oferte la ciorapi și halate de baie, în timp ce alții te opresc să-ți facă o „ofertă bună” la un telefon „de fiță”.Lângă un grătar pe care sfârâie micii se află o femeie care vinde mezeluri, lactate și mâncare, iar mai încolo găsești, întinse pe un carton, cosmetice și jucării de pluș. Nelipsite sunt și tarabele cu cărți și monede vechi, lămpi, ceasuri și alte antichități, obiecte pe care le caută mulți constănțeni pasionați de chilipiruri.Agitația, manelele, comercianții care își fac reclamă și mirosul de mici sunt elemente specifice târgului obor, locul în care oamenii își etalează marfa pe tarabe sau pe jos, pe bucăți de celofan sau pături, încercând astfel să scoată bani și din piatră seacă.