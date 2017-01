"Bătaie" pentru plajele din Mamaia. Cine a câştigat licitaţiile de închiriere

"Bătaie" pentru plajele din Mamaia. Cine a câștigat licitațiile de închiriere

La începutul lunii mai, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a organizat prima etapă de licitații pentru închirierea sectoarelor libere de plajă. Au fost puse la bătaie 53 de sectoare, din care cele mai multe la Năvodari - 28.În Mamaia, au fost disponibile spre închiriere numai 10 porțiuni de plajă, iar pentru ele s-a dus cea mai aprigă bătălie. În rest, pe cordonul dintre Eforie Nord și Eforie Sud, au fost scoase la licitație trei sectoare, în Eforie Sud au fost șase sectoare, iar în Venus, pe cordonul Sa-turn - Venus, Mangalia și Vama Veche a fost disponibil numai câte un singur sector.La Mamaia, au fost sectoare disputate, unde au fost și câte trei-patru ofertanți. Sectorul 2 din zona hotelului Selena a fost câștigat de Terra Office SRL, care a obținut 20 de puncte, față de SC Eritar SRL, care a avut 18,18 puncte și Musser Lounge SRL, cu 17,14 puncte. Sectorul al treilea, tot în dreptul hotelului Selena, a fost câștigat de Eritar SRL, cu 20 de puncte, care i-a întrecut pe Cafe Aris & Issa SRL, cu 19,35, respectiv, 16,96 puncte. Pentru sectorul al patrulea au fost patru firme care au ofertat, câș-tigătoare fiind oferta Dojimo SRL, cu 87,36 de puncte, față de Eritar SRL, cu 20 de puncte, Dampari Com SRL, cu 15,02 puncte și Protel Telecom SRL, cu 14,41 de puncte. Sectorul din dreptul hotelului Orfeu a fost închiriat de Pupa Fitness Pupa SRL, care a avut un punctaj de 53,33, în timp ce singurul contraofertant, Danalex DD Partner SRL, a fost descalificat.Pentru sectorul nr. 14, din zona Mamaia Nord, adică plaja la sud de hotelul Rex, a fost depusă o singură ofertă, a Asocierii Sport Jet Schi SRL cu Turcu Mihaela, Ciobanu Cristian Gabriel și Ifrim Ionel, care a fost și declarată câștigătoare, cu 100 de punc-te.11 oferte pentru plaja din dreptul hotelului Mamaia Pe sectorul al cincilea, cea mai mare bătaie a fost pentru zona 4, cea din dreptul hotelului Mamaia, pentru care au intrat în luptă 11 firme ofertante. Două au fost descalificate, Semetrixe Impex SRL și Medisafe Distribution SRL, iar opt au obținut sub 50 de puncte. Este vorba despre Volver A Empesar SRL - 20,00 puncte, Nova Event Impex SRL - 16,67 puncte, Anioss Club SRL - 15,08 puncte, Exponential SRL - 14,24 puncte, Cafer Aris & Issa SRL - 12,92 puncte, Ivari Carusel SRL - 11,83 puncte, Luv International SRL - 11,17 puncte și Protel Telecom SRL - 10,42 puncte. Plaja a fost câștigată de Musset Lounge SRL, care a avut 53,50 puncte.Pentru zona 19 din sectorul Mamaia V, din dreptul zonei Castel, au depus oferte patru firme. Cel mai mare punctaj a fost obținut de Everest Construct SRL - 73,00, pe locul al doilea s-a situat CHR Picadilly SRL, cu 72 de puncte, apoi Nova Event Impex SRL, cu 20 de puncte și Arrogance SRL, cu 18 puncte. Tot patru firme s-au „bătut” și pentru plaja 19 din zona Castel. A ieșit învingătoare Laurette Due SRL, cu 93 de puncte, depășind New Media - Connection SRL, care avea 20 de puncte, Capuccino Due SRL, cu 15 puncte, în timp ce Medisafe Distribution SRL a fost descalificată.În zona Cazino Sud, sectorul 9a a fost câștigat de Exponential SRL, cu 20 de puncte, adversarul său, Creative Desire SRL-D fiind descalificat.Sectorul 10, tot la sud de Casino, a fost închiriat de Pupa Fitness Pupa SRL, cu 20 de puncte, față de Ivati Carusel SRL, cu 19,83 puncte, Complit Sas SRL, cu 18,38 puncte, Tereio SRL, cu 17,95 puncte, Miramar Playa SRL cu 16,76 puncte și Medisafe Distribution SRL, care a fost descalificat.Concurență și la Eforie și Vama Veche În ce privește celelalte sectoare, de la sudul litoralului, luptele s-au dat pentru plajele din Eforie și Vama Veche. Astfel, cele două porțiuni de plajă scoase la licitație de pe cordonul Eforie Nord - Eforie Sud au fost câștigate de același ofertant, Tagini Rey SRL, care a avuttrei adversari, dintre care unul a fost descalificat. Pentru două sectoare din Eforie Sud a fost doar câte un singur ofertant, Brilltag Service SRL și The Company SRL, iar pentru un sector au fost două oferte, câștigătoare fiind cea a Asocierii Club Orizont SRL cu Laguna Land și Promotion SRL. În Olimp, sectorul 7 a fost câștigat de Tagini Rey SRL, iar în Mangalia de Massaro Trans SRL. La Vama Veche au fost cinci oferte și a câștigat Foodchef SRL, cu 51,50 puncte.Restul plajelor și zonelor care nu au fost scoase la licitație se află încă sub contract de închiriere, unele contracte fiind valabile mai mulți ani.