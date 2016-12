Bătaie pentru pensionarea anticipată

De la 1 ianuarie 2011, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale a deblocat pensionarea anticipată pentru persoanele care nu îndeplinesc condițiile de a se pensiona la limită de vârstă sau nu au stagiul de cotizare complet. La jumătatea anului trecut, prin Legea nr. 118/2010, înscrierea la pensie anticipată și anticipată parțială fusese sistată, în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Odată cu 2011, însă, casele de pensii primesc din nou dosare. Vestea că mai au o șansă să se pensioneze anticipat s-a răspândit repede, iar oamenii au luat cu asalt ghișeele pentru a-și depune documentația necesară. La Constanța, în mai puțin de 10 zile decât s-a dat liber la depunerea dosarelor, la sediul CJPAS Constanța au fost înregistrate peste 300 de cereri. „Până în prezent am primit aproximativ 320 de solicitări, atât pentru pensionare anticipată, cât și pentru pensionare anticipată parțială. Dosarele se primesc în continuare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al CJPAS Constanța, Kristina Mutiș. Șomerii vor să se pensioneze În cursul zilei de ieri, aglomerația la ghișeele instituției era așa de mare încât a fost nevoie de intervenția directorului Cristina Samoilă pentru a mai liniști spiritele. Aceasta s-a dus în mijlocul oamenilor care se îmbulzeau la coadă și a luat dosarele tuturor spre a le înregistra. Le-a oferit informațiile de care aveau nevoie și i-a lămurit pe fiecare în parte. Reprezentanții instituției se așteaptă însă ca aglomerația să persiste și în zilele următoare, deoarece oamenii se tem că se va sista din nou pensionarea anticipată. Potrivit noilor prevederi legale, pensionarea anticipată se poate cere cu cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Majoritatea celor care solicită pensionarea anticipată înaintea limitei de vârstă sunt persoane care nu mai au nici un fel de venit sau cei care au fost în șomaj și în prezent nu mai primesc indemnizație. „Mi s-a redus salariul la jumătate. Mai am doi ani până fac limita de vârstă, vechime am destulă așa că pensia va fi mai mare decât salariul pe care îl iau acum. Mai bine stau acasă cu nepoții”, ne-a spus Rodica Soare. Penalizare de 45% Din păcate, însă, cei care vor să se pensioneze anticipat trebuie să știe că nu vor primi pensia integral. Din acest an, penalizarea în cazul pensionării înainte de împlinirea vârstei standard poate ajunge și până la 45% pentru perioada maximă, față de 30% cât a fost până acum. Odată cu trecerea la pensie pentru limită de vârstă, conform prevederilor legale, pensia se va recalcula, după caz, prin eliminarea diminuării prevăzute de lege și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioadele de anticipare.