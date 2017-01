Bătaie pe şefia Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa

Bătaie pe șefia Casei de Asigurări de Sănătate Constanța

Postul de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța este extrem de râvnit. Pe de o parte, doi membri ai Partidului Democrat-Liberal (PD-L) Constanța și-au exprimat intenția de a ocupa funcția, iar pe de altă parte, dr. Liviu Mocanu, cel care a ocupat șefia instituției în ultimii patru ani, a adoptat atitudinea obișnuită în fața unei demiteri anunțate: și-a luat concediu medical. Conducerea PD-L Constanța l-a propus, încă de la început, pentru postul de președinte al instituției care gestionează fondurile din sănătatea constănțeană, pe Daniel Learciu. În cursul zilei de ieri și-a anunțat dorința de a ocupa funcția și colegul lui de partid, dr. Ionuț Cealera, cel care a fost propus de PD-L pentru conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în locul dr. Dan Căpățână. „În toamna anului 2008, am avut o discuție cu președintele Mircea Banias, care m-a asigurat de tot sprijinul pentru ocuparea poziției de președinte al Casei de Asigurări de Sănătate”, și-a justificat opțiunea dr. Ionuț Cealera. Mai mult, el a arătat că este calificat să ocupe funcția respectivă, invocând cei 18 ani de experiență în sistemul sanitar. „Sunt vicepreședinte al Organizației Municipale a PD-L, am două specializări, de medic de familie și în urgențe medico-chirurgicale, am urmat două cursuri de management sanitar. Opțiunea mea este pentru CJAS. Sunt discuții multe, dar forurile de conducere vor decide”, a adăugat medicul. Mai mult, el a arătat că a depus deja o solicitare pentru a fi detașat pe postul de expert 1 în cadrul CJAS Constanța, care în prezent este vacant. Aceasta ar fi o oportunitate pentru ca medicul să acceadă mai rapid la președinția instituției. Anunțul făcut de dr. Ionuț Cealera l-a luat prin surprindere pe contracandidatul său, Daniel Learciu. „Este o neînțelegere, eu sunt propunerea oficială pentru șefia Casei de Asigurări de Sănătate. Postul este ocupat interimar de dl. Nicolae Belu, până sosește numirea mea”, ne-a spus politicianul. De altfel, ordinul de numire era așteptat încă din cursul zilei de ieri, dar nu a sosit. O posibilă explicație privind motivul întârzierii ordinului de numire ar fi faptul că dr. Liviu Mocanu, cel care a ținut frâiele instituției în ultimii ani, se află în concediu medical. „Dr. Mocanu a fost în concediu medical de pe 21 octombrie până pe 27 octombrie, adică până astăzi (n.r. ieri). Dar de dimineață a depus o adresă prin care solicită prelungirea concediului medical până la 31 octombrie”, ne-a declarat dr. Marinel Ciobanu, director adjunct al CJAS Constanța. În aceste condiții, dr. Liviu Mocanu se afla deja în concediu medical în momentul în care a sosit, săptămâna trecută, ordinul pentru înlocuirea sa din funcție. Daniel Learciu ne-a declarat însă că „nu are relevanță acest fapt”. În altă ordine de idei, Mircea Banias, președintele PD-L Con-stanța, ne-a declarat că organizația își menține propunerea inițială pentru funcția respectivă: „A fost o nebunie cu CJAS-ul. Propunerea oficială este dl. Learciu. Dl. Ionuț Cealera și-a dorit într-adevăr și el postul, dar propunerea trimisă la București este clară”.