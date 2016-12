Bani mai mulți pentru mamele care aleg să stea doi ani în concendiu de creştere a copilului. Zi decisivă pentru

Bani mai mulți pentru mamele care aleg să stea doi ani în concendiu de creștere a copilului. Zi decisivă pentru

Marţi, 02 Februarie 2016.

Mămicile ar putea primi o veste bună în noua sesiune parlamentară. Aleșii analizează, astăzi, două proiecte legislative care propun bani mai mulți pentru mamele care aleg să stea doi ani în concendiu de creștere a copilului, potrivit Realitatea TV.Deputații iau în discuție, la Comisia de muncă de la Camera Deputaților, proiectul care prevede ca mamele să primească între 600 și 3.400 în primul an și maximum 1.200 de lei în al doilea an, indiferent dacă aleg să stea acasă cu bebelușii un an sau doi.Proiectul propune majorarea plafonul maxim pentru primele 12 luni din cei doi ani de concediu de crestere a copilului. Astfel, suma primită de mamici ar urma sa fie majorată de la 1.200 de lei la 3.400 de lei, în condițiile in care în prezent, 3.400 de lei primesc doar mamicile care optează să stea un singur an în concediu de creștere a copilului, scrie realitatea.netFelul în care stau acum lucrurile este o formă de discriminare a mamelor, spun inițiatorii."Cine opta pentru primul an de concediu maternal primea 600 lei minim sau 3.400 lei maxim, iar cine opta și pentru al doilea primea 600 sau 1200. Și s-a pus problema că, de la început, cel care opta pentru doi ani primea numai 1200 de lei maxim și era o nedreptate, discriminare. Și am spus: cine optează pentru primul sau al doilea an trebuie să primească la fel - 600 minim sau 3400 maxim în primul și maxim 1200 în al doilea an, indiferent de opțiune", explica senatoarea PNL, Mariana Câmpeau.Inițiativa a fost deja adoptată de Senat.