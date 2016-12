Băncile şi-au găsit naşii la Constanţa

Băncile și-au găsit nașii la Constanța

Consumatorii constănțeni au început să își cunoască din ce în ce mai mult drepturile. Nu se mai lasă păcăliți de operatorii economici și au înțeles că au un aliat în lupta împotriva celor care încearcă să-i înșele. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor primește zilnic zeci de reclamații, iar cele mai multe dintre ele se dovedesc a fi întemeiate și sunt rezolvate în favoarea consumatorilor. Despre aceasta am stat de vorbă cu directorul coordonator al CJPC Constanța, Dionisie Culețu. - A crescut foarte mult numărul reclamațiilor în ultima perioadă. Cum explicați acest lucru? - Într-adevăr, numărul reclamațiilor, sesizărilor și petițiilor a crescut considerabil. Dacă anul trecut aveam aproximativ 700, anul acesta, numai în primele trei luni ale acestui an, am primit peste 850 de reclamații, iar peste 60% din acestea s-au dovedit întemeiate. Foarte mulți consumatori vin la noi cu fel de fel de probleme care nu intră în competența noastră, precum modul de lucru în cadrul asociațiilor de proprietari, calculul cheltuielilor pentru agentul termic sau modul de lucru al asigu-ratorilor de mașini, care nu plătesc la timp reparațiile. Însă, 40% din controale sunt în baza reclamațiilor, sesizărilor sau petițiilor. Oamenii au început să capete încredere în noi și își cunosc din ce în ce mai bine drepturile. - Operatorii bancari sunt de-seori pârâți la Protecția Consumatorilor. Cum îi ajutați? - Numai în primele două luni ale anului în curs am primit peste 50 de reclamații, din care mai mult de jumătate s-au dovedit întemeiate. În general, oamenii reclamă fie că au vreun comision care nu se regăsește în prevederile contrac-tuale, fie că li se calculează eronat anumite comisioane, cum ar fi cel de administrare, care, la unele bănci este raportat la suma totală a creditului și nu la sold, fie că dobânzile nu mai corespund. Toate aceste sesizări au fost verificate și au fost aplicate operatorilor bancari amenzi în valoare de 175.000 lei. - Vă ajută Ordonanța nr. 50? - Am efectuat controale tematice privind aplicarea noilor prevederi legale care legiferează Ordonanța nr. 50. Deși noul act normativ conține alte condiții decât cele prevăzute inițial și nu se mai aplică tuturor contractelor în derulare, este un câștig oricum pentru clienți. Se stabilesc clar unele reguli privind precontractarea prin care consumatorul trebuie să fie informat ce înseamnă creditul pe care îl contractează, cât îl costă, astfel încât omul să știe, dacă ia un leu, cât dă înapoi, iar comisioanele trebuie să fie clare, unice și să nu se mai modifice pe parcursul derulării contractului. În plus, s-a introdus obligația ca orice sancțiune pe care o primește o bancă, pe orice speță, să fie raportată la Banca Națională a României. Nici acum nu sunt toți operatorii bancari în regulă. Din 12 controale efectuate am aplicat 12 sancțiuni, în valoare totală de 325.000 lei. Dar, oricum s-a ajuns la un alt gen de tratament al consumatorului în relația cu banca. Putem spune că este aproape pe picior de egalitate.