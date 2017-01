Banca a somat un constănţean mort să-şi plătească rata

Deschide, gropare, mormântul!

Banca a somat un constănțean mort să-și plătească rata

Constănțenii reclamă Protecției Consumatorilor, aproape zilnic, faptul că sunt nemulțumiți de relația cu băncile unde au contractat credite. În cele mai multe situații, reclamanții au dreptate. Drept dovadă, instituțiile bancare au primit amenzi de peste un milion de lei. Un exemplu relevant al modului cum înțeleg angajații băncilor să-și facă treaba a fost semnalat, de curând, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța. „O bancă din Constanța a trimis înștiințări de plată, timp de un an, unui bărbat decedat. În loc să facă diligențele să cheme moștenitorii, să discute cu ei, au continuat să trimită înștiințări la adresa unde locuise defunctul. Ba mai mult, când au constatat că nu primesc niciun răspuns și că omul nu s-a dus să plătească, l-au înștiințat că are și penalități. Pe noi ne-a sesizat unul dintre moștenitori, care era alarmat că trebuie să plătească penalități pentru o datorie de care nu știa și pentru care înștiințările au fost trimise la o adresă unde nu mai locuia nimeni”, a afirmat pentru „Cuget Liber” Dionisie Culețu, comisar șef CJPC. În cele din urmă, după intervenția inspectorilor Protecției Consumatorilor, situația a fost reglementată, iar moștenitorii nu au mai plătit penalități. Reclamații împotriva instituțiilor bancare ajung aproape zilnic în atenția inspectorilor CJPC și mai ales în ultimele luni, de la intrarea în vigoare a OUG 50/2010, care a schimbat modalitatea de calcul a ratelor la creditele bancare și a scos unele comisioane. „Am primit, de la începutul anului, peste 500 de reclamații, cele mai multe după 21 iulie, data intrării în vigoare a ordonanței. Am soluționat până în prezent aproximativ 210 dintre ele, dintre care 47 cu procese verbale de contravenție”, a adăugat Dionisie Culețu. În urma controalelor efectuate, băncile au primit amenzi de peste un milion de lei. Inspectorii Protecției Consumatorilor mai au în lucru aproape jumătate dintre sesizările primite, astfel că, mai mult ca sigur, vor mai fi aplicate sancțiuni.