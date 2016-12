Bălării şi distrugere în Parcul Tăbăcăriei

Bălării și distrugere în Parcul Tăbăcăriei

Parcul Tăbăcăriei este încă parcul cel mai mare din municipiul Constanța. Spunem încă pentru că, dacă ritmul construcțiilor pe spațiul verde continuă în același ritm ca și în ultimii ani, are toate șansele să devină doar un mic părculeț de cartier. A fost ciuntit pe toate părțile: mall, hotel, restaurant, de toate găsești în parcul cel mai mare și mai frumos al Constanței. Păcat însă că, în rest, zona a fost lăsată într-o paragină ce o face să semene mai mult cu un maidan plin de gunoaie și bălării.Este suficient să te plimbi câteva minute pe aleile umbroase ale parcului Tăbăcăriei și să vezi dimensiunile neglijenței de care are parte. Toată vara nu a văzut pic de apă, iar spațiile verzi s-au uscat, băncile sunt rupte și distruse, iar aleile sunt pline de gropi și crăpături. Este drept că locul capătă astfel o alură mai sălbatică, dar copiii riscă să-și rupă năsucurile în asfaltul distrus, nu au unde să stea pe iarbă și nici unde să-și odihnească piciorușele pe bănci. Singura zonă unde se vede că autoritățile locale sunt ceva mai implicate este Țara Piticilor, strict păzită de gardieni care sunt mai preocupați să se ia de copiii care calcă pe iarbă. De parcă aceasta ar fi un covor prețios pe care nu este permis să pășească.Imaginea perfectă a nepăsăriiÎn rest, parcul este imaginea perfectă a nepăsării autorităților locale. Probabil că bugetul alocat amenajării și întreținerii parcului este doar o mică parte din cel destinat stațiunii Mamaia, acolo unde spațiile verzi, e drept, acelea puține care au mai rămas, au fost irigate pe timpul verii, periate și tăiate cu grijă. Și trotuarele au fost îndreptate, asfaltate și aranjate, ca să nu cumva să se împiedice turiștii.În tot acest timp, în Parcul Tăbăcăriei, aleile de lângă lac sunt strâmbe, rupte și distruse, încât abia dacă te poți plimba pe mal, iar gunoaiele sunt la tot pasul. Cât despre vegetație, să nu vă așteptați să vedeți alte plante decât copacii bătrâni, plantați pe vremurile ceaușiste și iarba sălbatică, dar uscată, crescută printre ei. Nu au fost aduși nici arbuști noi, nici flori sau alte plante.Au grijă doar de Țara Piticilor„Dacă ieși din Țara Piticilor, acolo unde cât de cât este mai aranjat, zici că te întorci în timp. Aceleași alei ponosite, aceiași pomi, aceleași bănci, aceleași straturi pentru flori, dar fără flori. Se vede că nu s-a mai făcut nimic pe aici!”, ne-a declarat un constănțean surprins în timp ce se plimba împreună cu familia prin parc.Odată cu trecerea verii, mulți dintre noi alegem ca loc de promenadă parcul și nu plaja din Mamaia, așa că acum avem ocazia să vedem starea lui.„Nu am venit pe aici de câteva luni, dar arată din ce în ce mai rău. Păcat că nu se face nimic. Probabil că este lăsat în starea asta intenționat, ca să îl vândă bucată cu bucată. Nu se poate să spui că nu ai bani să îngrijești un parc, în condițiile în care în București parcurile, dar și aleile cartierelor sunt irigate permanent. Este gazon proaspăt și lucrătorii de la Primărie îl îngrijesc. Totul este verde și frumos. La noi totul este uscat. Zici că suntem în deșert!”, ne-a spus Iulian Slabu, un constănțean care locuiește la București.Pentru toți este evidentă grija pe care Primăria o acordă stațiunii Mamaia și nepăsarea pentru Constanța. Poate că ar fi o soluție să propunem extinderea stațiunii de suflet a primarului până la granițele municipiului, astfel încât să devenim cu toții locuitori ai Mamaiei și să avem parte de aceeași atenție din partea autorităților.