Aveţi telefoane cu ANDROID! Sunteţi în pericol informatic!

Aveți telefoane cu ANDROID! Sunteți în pericol informatic!

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Android-ul e in top ca fiind extrem de vulnerabil la probleme de securitate, iar in aceste zile a mai aparut un tip de probleme.Este vorba de infectiile clasice de tip malware pe care le intampinam deja de cativa ani pe PC-urile conectate la internet. Problema vine de la site-urile “rau voitoare” care, cu acordul sau fara acordul utilizatorului, ajung sa instaleze aplicatii si scripturi care ajung sa incetineasca sistemele utilizatorului.Incepand cu aceste aceste zile, un malware cu numele de “Not compatible” a fost sesizat de Lookout Security si confirmat apoi de Symantec. Not compatible vizeaza exclusiv dispozitivele cu Android si se mascheaza ca un update de securitate pentru utilizator in momentul in care accesati anumite site-uri infectate.