AVERTIZARE / Cei care nu îşi curăţă zăpada din faţa casei, blocului sau firmei riscă amenzi usturătoare

NESIMTIRE

Sa vina toata lumea sa vada in ce hal arata str. Stefan Mihaileanu pe care circula atita amar de lume spre cea mai mare piata a orasului- Piata Grivitei! Patronii de spatii comerciale si proprietarii de imobile si-au facut curat in fata locatiilor in cauza dar onor Primaria nu a catadisit sa trimita nici un fel de utilaj astfel ca pe carosabil nu se poate circula.E vorba de masinile care aprovizioneaza piata in primul rind, cu pine, lapte, apa, produse de stricta necesitate oricarei familii. De acord, dati amenzi la nesimtiti, dar cei mai mari nesimtiti sunt cei insarcinati oficial sa rezolve aceste situatii si nu o fac! Destituiti si amendat usturator toti ce vinovati, dar pina atunci ramin ceea ce sunt INCOMPETENTI NESIMTITI