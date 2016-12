Avertismentul lansat de medici: Nu mai mâncaţi aceste tipuri de peşte!

4

Somonul

Cine a scris acest articol habar nu are cum arata crescatoriile de somon. Somonul care vn in România e din Norvegia care are norme, legi mult mai bune decât cele românesti.De aceea mananca norvegienii f mult peste, fructe de mare si somon de crescatorie si au o speranța de viata de peste 75 de ani. Crescatoriile de somon sunt in mare(în fiorduri), în nici un caz gen cadă.