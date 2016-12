Avarie RAJA. Vezi aici până la ce oră este oprită apa rece în zona Satul de Vacanţă din Constanţa

1

raja

si in ce consta noutatea? raja are probleme de acest gen zilnic; de ani buni se opreste apa in fiecare zi. singura noutate este pretul m.c. de apa. nicaieri in tara nu se plateste 10 lei pe m.c. ptr. o apa infectata cu toate mizeriile. de ce credeti ca majoritatea constantenilor cheltuiesc sume uriase din salariile de mizerie pe apa? iata marea reusita a lui mazare ,care ne da lectii de "economie".