Avarie RAJA! Strada Mircea cel Bătrân, fără apă rece

Pentru remedierea unei avarii la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, din municipiul Constanta, de pe strada Mircea cel Batran, in zona blocului MS1, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi - 20 mai, in intervalul 11,00 - 13,30. Sunt afectati consumatorii din perimetrul delimitat de b-dul Mamaia - Mircea cel Batran - Tomis - Nicolae Iorga, precum si consumatorii arondați strazilor Munteniei, Moldovei si Vasile Lupu.Ne cerem scuze fata de constantenii afectati de aceasta avarie si ii asiguram ca echipele noastre de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.