Avarie RAJA/ Mai multe străzi din Cernavodă lăsate fără apă curentă

Din cauza unei avarii produse de firma care efectuează bransamente la rețeaua de apă de pe strada I.D. Chirescu, din Cernavodă, S. C. RAJA S.A. Constanța a oprit furnizarea apei în Cernavodă, în intervalul ora 12,00 - 15,00. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Muncii, Luptei, Revoluției, Muntiroului, Soarelui, Lunii, Treierișului și 1907.„Ne cerem scuze abonaților afectați de acest inconvenient și le dăm asigurări ca echipele S. C. RAJA S.A. Constanța vor interveni cu promptitudine, pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt”, precizează Biroul de presă al S. C. RAJA S.A.