Avarie RAJA. Localitatea Topraisar, fără apă

minciuni stufoase

Din a 2 zii de Paste apa se opreste in fiecare zii de la ora 17 pana dimineata, iar in week-end de la ora 13-14 tot pana dimineata.La numarul de telefon afisat pe site-ul RAJA de mobil din dispecerat nu mai raspunde nimeni de 3 zile (este inchis).Acum 4 zile cand am vorbit cu disp[ecerul mi-a comunicat ca au secat 2 izvoare iar sefii nu se hotarasc cand sa le dreneze deci situatia ar putea persista chiar toata vara!!