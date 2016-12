Avarie RAJA. Află aici ce zonă din Constanţa nu are apă rece astăzi, până la prânz

1

Constantinescu si Mazare, teroristii legionari ai Constantei

Teroristii legionari Constantinescu si Mazare, ajutati de sluga lor Stroe, prin pretul exorbitant si total nejustificat al apei, au adus disperarea in casele constantenilor. Excrocul ordinar Stroe Felix a pus la RAJA Ovidiu o boarfa proasta care nu face nimic altceva decit sa incurce lucrurile : da ordine, apoi le contramandeaza, apoi le da din nou ; incearca de 3 ori sa pronunte un cuvint de specialitate, se bîlbîie si pina la urma tot prost il pronunta ; pur si simplu bubuie de proasta ce este ; singurul lucru pe care boarfa asta il stie este sa trimita amenintari oamenilor ca le taie apa dupa doar citeva zile intirziere la achitatul facturii ; iar apoi sa le taie apa in mod real !!! Conceptia de baza a acestei boarfe este sa faca bani din REBRANSARI ! E o aberatie a ratiunii ca apa de canalizare sa fie pusa pe factura in aceiasi cantitate ( !!!) ca apa potabila, iar 1 m cub sa coste aproape la fel ca apa potabila ! CUM E CU PUTINTA, DESCREIERATILOR, SA PUNETI PE FACTURA APA DE CANALIZARE IN ACEIASI CANTITATE CU APA POTABILA??? In ce baza faceti voi ACEST GENOCID impotriva tuturor locuitorilor Constantei ? In prezent, cea mai eficienta “afacere” a legionarilor Mazare si Constantinescu, este “schimbarea” conductelor. Aproximativ 70% din aceste lucrari NU AU NICI O JUSTIFICARE PRACTICA ! In plus, si acest lucru trebuie sa-l stie toti constantenii, aceste lucrari sunt lucrari ascunse care nu pot fi verificate, astfel ca schimbarile de conducte care se trec pe hirtie au o valoare de 3 ori(!!!) mai mare de cit schimbarile care se fac in mod real pe teren. Asta inseamna ca populatia Constantei este jefuita intr-un mod fara precedent de catre legionarii Mazare si Constantinescu. Atrocitatile pe care le fac aceste doua bestii legionare vor cadea in curind asupra lor si drumul lor se va opri pentru 20 de ani la Poarta Alba. Dar cei care dau importanta cuvenita drapelului tarii, cei care pun interesele colectivitatii mai presus de interesele personale, sa fie alesi in locul acestor teroristi legionari.