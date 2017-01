Avarie extrem de violentă la CET!

Marți la prânz, la ora 13,15, un zgomot foarte puternic ce părea că vine dinspre cazanele CET a tulburat liniștea constănțenilor. Vuitul înfundat, ce nu aducea deloc cu vreunul din zgomotele normale ale orașului, a durat aproximativ un minut și deasupra unuia din cazanele CET se putea vedea un abur dens.Avaria a fost urmată de alte avarii în cas-cadă, pe o mare porțiune a magistralei 2, și, pe rând, peste 60 de puncte termice nu au mai primit agent termic. Aproape jumătate din municipiul Constanța a rămas, în scurt timp, fără apă caldă și căldură. Amploarea avariei i-a speriat până și pe reprezentanții CET Palas, directorul Gheorghe Enache afirmând că o astfel de problemă nu s-a mai întâlnit de foarte mulți ani. În ciuda faptului că echipele CET s-au mobilizat rapid, realimentarea punctelor termice a început abia ieri la prânz și numai pe anumite zone. Abia spre seară au fost remediate toate defecțiunile și au primit toți constănțenii căldură și apă caldă. „Marți, 11 februarie, la ora 13,15, s-a produs o avarie extrem de violentă pe magistrala 2 aparținând CET Palas Constanța, care a antrenat, atât în amonte, cât și în aval de locul inițial de producere, alte avarii conexe. Din cauza acestei avarii, nu s-au mai putut alimenta cu agent termic un număr de 62 de puncte termice, situate în zonele CET, Medeea, Inel I, Inel II, Brătianu, Grăniceri, Dacia, Tomis III, Tomis Nord, Delfinariu și Faleză Nord”, a explicat directorul general al Centralei Termoelectrice Palas, Gheorghe Enache.„Nu a fost risc de explozie!” Potrivit acestuia, situația a fost gestio-nată foarte bine. „Avem personal pregătit, avaria a fost gestionată extrem de bine, am protejat cazanul mare, am făcut eșaparea aburului pentru protejarea instalației și nu a fost risc de explozie”, a mai adăugat șeful CET. Marți seară, în jurul orei 23,30, a fost finalizată lucrarea din zona strada Soveja, la intersecția cu strada Semănătorului, iar instalația a fost pusă sub presiune între orele 9,20 și 11,00. Ulterior, avaria de sub instalația de termoficare magistrala 2 urban din zona Big, situată sub subtraversarea bulevardului I.C. Brătianu, pe conducta Dn 900 mm, a fost remediată în jurul orei 19,00.