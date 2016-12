Autobuzul electric ajunge la Constanţa. Iată pe ce linii va circula

1

Transportul viitorului

AVANTAJE: consuma pe fiecare kilometru parcurs 0,42 leii. Spre comparatie, un autobuz diesel consuma 2 lei pe fiecare kilometru; Este nepoluant,. zero emisii de CO2, noxe și zgomot redus față de un vehicul propulsat de motor clasic. Este mai rentabil decât autobuzul clasic.Bateria rezista 150 de kilometri, apoi se alimenteaza intr-o priza normala - 8 ore. Nu trebuie schimbat uleiul pentru motor, nici filtrele de aer sau de motorină.Costul autobuzului se amortizeaza in 6 ani. DEZAVANTAJE: prețul este de circa 400.000 de euro, de aproape două ori mai mult decât un MAZ lung . Are 85 de locuri, , în timp ce MAZ-ul lung are 140 locuri. Autobuzul electric folosește motorină pentru încălzire,la -18 grade, cei mai mulți acumulatori au o capacitate redusă la jumătate.Instalația de incalzire consuma maxim 2 litri de motorină pe oră,care are rolul de a încălzi acumulatorul, dar și spațiul din interiorul autobuzului pentru confortul călătorilor.Trebuie amenajate spații închise cu o temperatură minimă de 5 grade, unde să se țina autobuzele de acest tip, și asta ar fi o problemă la un parc auto mare. Uniunea Europeană are un program denumit AXA 4.2, destinat finanțării transportului public ecologic, program prin care se acoperă 75% din suma necesară. Guvernul României are un fond de vreo 200 de milioane de euro destinat investițiilor în proiectele ecologice de transport în comun.Deci acest autobuz ar costa Primaria de fapt, vreo 40.000-60 000 de euro! Este nevoie de mai multă competență în zona administrativă. Romania are rată mică de absorbție a fondurilor europene .Proverbul cu cine alearga dupa 2 iepuri nu mai este valabil Cine alearga primul dupa fondurile de la UE si Guvern va avea autobuze electrice.