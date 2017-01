Autobuzele RATC, ţinta vandalilor în zona Gării

Autobuzele RATC, ținta vandalilor în zona Gării

Actele de vandalism de pe mijloacele de transport în comun continuă să ridice probleme Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC). Ultimul incident a avut loc luni seara, la ora 19,30, în zona Gării. „Un autobuz 43 Carrefour, cu numărul CT 07 WWD, un MAZ model vechi, a fost vandalizat chiar în rondoul de la Gară de Marian Olteanu, un bărbat din Mangalia aflat în stare de ebrietate, producând un prejudiciu de 500 lei”, a declarat Cornel Marin, șeful corpului de control din cadrul RATC. Pentru că nu l-a prins în stație, bărbatul a bătut cu pumnii în geamul autobuzului care se afla în mers. „Am auzit niște bubuituri și am oprit să văd ce se întâmplă. Bărbatul mi-a spus să deschid ușile, să o urce pe mama lui. Pentru că nu am vrut să opresc a început să mă înjure, după care mi-am văzut de drum”, ne-a povestit șoferul Gabriel Filimon. Nemulțumit de decizia conducătorului mijlocului de transport în comun, Marian Olteanu a aruncat cu sticla de bere pe care o avea în mână înspre autobuz, în geamul din dreapta spate. „Nici nu m-am pus bine în mișcare că am auzit cum s-a spart un geam și am văzut în oglindă cum oamenii din autobuz se înghesuiau în față. Am coborât și l-am imobilizat de bărbat, după care ne-am deplasat la Secția 3 Poliție”, a adăugat șoferul. Geamul spart a zgâriat un vârstnic și o femeie, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. Bărbatul de 29 de ani care a provocat prejudiciul este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. „RATC va depune în cursul zilei de astăzi (n.r. ieri) o plângere penală și se va constitui parte civilă în proces până la recuperarea prejudiciului”, a completat Marin. Șoferul de pe autobuzul implicat în incident ne-a spus că zona Gării ridică adesea probleme, actele de vandalism fiind frecvente: „Într-o zi o să ajungem să mergem pe jos, dacă vor continua așa! Desprind autocolantele, mâzgălesc în interior, desenează, distrug”. Nu întotdeauna vandalii sunt prinși, situație în care prejudiciul este recuperat din bani publici, adică din buzunarul constănțenilor care plătesc taxe și impozite la bugetul local. În ceea ce privește achiziționarea camerelor de filmat care ar fi trebuit să fie montate în autobuze, despre care ne tot vorbeau reprezentanții RATC, nicio șansă, că doar e criză!