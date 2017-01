Autobuze noi, trasee refăcute şi bilete online, la RATC Constanţa. Ce se va întâmpla cu microbuzele maxi-taxi?

8

Manifest:imi vreau tara inapoi

Pune domnule soferul sa taxeze la urcare in autobuz,ca in toate tarile civilizate..sa dea bilete si sa verifice abonamentele,astfel nimeni nu mai urca fara bilet,iar soferii care iau leul de la calatori,sa fie dati afara..Camerele in autobuz sunt musai( si pe strazile laturalnice ale cartierului HC),asa incat nici ciorile sa nu mai stea pe scaun cu maneaua la maxim,sa sparga seminte,sa mature dupa ei cine? si nimeni sa nu le faca nimic.Daca le zici ciorilor ceva,te scuipa si te injura..Ptr ce sa acceptam astfel de comportament din partea unor plosnite,care stau gratis in casele platite de prosti,ca noi,prin suprataxarea platilor utilitatilor(apa,caldura)?taxata toata lumea cand intra in autobuz,intrarea exclusiv pe la usa din fata,ca sa iti dea soferul bilet..iar soferii de autobuze,monitorizati si ei,ca fura ca in codru motorina,asa circuland ei gratis..asa se "traieste" bine in Romania,soferul ciupeste motorina de la stat,circuland el gratis,asistentele fara spaga nu te baga in seama,fara meditatii risti sa ramana copilul ignorant,sa nu ajunga la un liceu bun,nu ai bani sa mergi la privat,doctorul devine "un fel de Dumnezeu",care decide daca traiesti au ba,in functie de veniturile tale,implicit daca ii dai plicul;hotpatarii fura trei sferturi din mancarea de la o nunta,botez,unii isi cumpara frigider sa sa depoziteze acolo sarmalele,friptura si ce mai fura ei pe acolo,pe langa faptul ca majoritatea lucreaza la raja si asta e al doilea job,dar ei nu platec impozit pe venit,la al doulea job;angajatii de pe la statiile de epurare tbc,spital primesc 25% spor de noapte,dar ei nu au stat in viata lor la munca de noapte,apoi au 3 zile libere,chipurile sa isi revina dupa tura de noapte,patronasii platesc muncitorii cu minimul pe economie,considerand ca "le dau destul",insa evaziunea pe care o fac ei este de ordinul milioanelor,primari,ministrii,parlamentarii fura,daca sunt prinsi,fac 2-3ani inchisoare,daca fac,apoi revin la milioanele furate si dosite in banci din alte tari,polististul abia asteapta spaguta de rigoare,agentiile imobiliare taxeaza 2%vanzator,cat si cumparator,asta inseamna undeva la 1600€, venit nedeclarat,netaxat;judecatorii iau spaga de ordinul sutelor de euro,ca nu se ajung cu salariul de 100 de milioane,nu toti,bineinteles,din orice categorie sociala..pe cine am uitat?atunci,stau si ma intreb,cum naiba mai rezista tara asta,cand de la mic la mare toata lumea "fura","ciupeste","daca nu curge,pica"?daca nu reusesti sa faci astfel de lucruri,inseamna ca esti" prost" si nu te descurci,furand statul,fentandu-l.Hai Romania,prapastia se adanceste,copiii nostri o vor duce bine in ritmul asta,ì invatam de mici sa dea spaga,sa ceara spaga!daca toti fura statul cumva si se descurca,fiecare considera despre cel de langa el ca "este destept,ca stie sa fenteze statul,furandu-l".Avem tara pe care o meritam,vinovati suntem cu totii,pentru ca inchidem ochii la astfel de mizerii..Romania,trezeste-te!nepasarea ucide vieti!