Au venit din Germania la Cumpăna, ca să ridice case pentru nevoiaşi

Au venit din Germania la Cumpăna, ca să ridice case pentru nevoiași

23 de liceeni din Germania muncesc pe șantierul Habitat for Humanity din Cumpăna pentru a ajuta patru familii cu venituri mici să își îndeplinească visul de o viață: acela de a avea o casă decentă. Între 22 și 26 martie, liceenii vor lucra la montarea gips-cartonului donat de compania Siniat.Liceenii, de la International School of Düsseldorf, au strâns singuri fondurile necesare pentru a acoperi costurile călătoriei la Cumpăna, dar și o donație care va ajuta la ridicarea locuințelor.Stephanie Dekkers, una dintre eleve, povestește că ea și colegii ei au reciclat sute de sticle de plastic. Pentru fiecare sticlă, centrul de colectare german oferă 25 de cenți. „Strângerea de fonduri a fost unul dintre lucrurile care ne-au încântat la acest proiect și care ne-au făcut să așteptăm cu nerăbdare călătoria. M-am bucurat să organizez diverse evenimente împreună cu colegii mei și am învățat foarte multe lucruri”, spune fata.Tot pentru a strânge fonduri, elevii au organizat și un spectacol de dans, la care și-au invitat prietenii, părinții și profesorii. Unii dintre părinți au donat băuturi și prăjituri, care au fost ulterior vândute participanților.Motivația de a munci ca voluntari pe șantierele Habitat for Humanity este insuflată în primul rând de profesori. „Școala ne oferă posibilitatea de a ne implica în proiectele Habitat for Humanity din mai multe țări, ceea ce pentru noi este o oportunitate extraordinară de învățare. Sora mea mai mare a fost voluntar în România acum doi ani, iar lucrurile pe care le-a povestit m-au impresionat și m-au făcut să îmi doresc foarte mult să vin aici”, spune mama studentei, Marina Dek-kers.Înainte de a sosi pe șantier, voluntarii s-au bucurat de un tur al orașului București, iar duminică vor vizita castelele Peleș și Bran. Prin proiectul „Construim pentru viitor”, dezvoltat în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al comunei Cumpăna, Habitat for Humanity România va con-strui în sistem cvadruplex 12 locuințe, până în 2018.Habitat for Humanity activează în județul Constanța din 2006, prin construcția și renovarea de locuințe pentru familii cu venituri mici.