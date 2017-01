Au spus „da“ la spital

Doi tineri din Tortomanu a spus „da“ într-un cadru mai puțin obișnuit - nuntași le-au fost medicii și asistentele din spital. Cei doi au primit în ziua căsătoriei lor cel mai frumos dar - o fetiță. Adela Fieraru, de 21 de ani, și Marian Oneață – 18 ani - se cunosc de mai bine de un an și au hotărât să se căsătorească, mai ales că știau că la sfârșitul acestei luni vor deveni părinți. Numai că micuța Mariana Adelina a decis să vină pe lume mai devreme - chiar în ziua în care părinții aveau planificată cununia civilă. Fetița s-a născut sâmbătă, la ora 6.00, are 2,400 kilograme și este sănătoasă. Numai că emoțiile mămicii au fost duble. În aceeași zi, la ora 18.00, a trebuit să spună „da” în Sala de Consiliu a Spitalului Medgidia. Cununia a fost oficiată de primarul comunei Tortoman, Gheorghe Panait. La fericitul eveniment a participat și managerul spitalului, dr. Stere Bușu, care le-a urat tinerilor părinți „Casă de piatră!”. „Nici nu m-am așteptat la asta. M-am căsătorit și am devenit mămică în aceeași zi. A fost bine, m-am bucurat mult și sunt foarte fericită. Am avut foarte multe emoții”, ne-a declarat Adela Oneață.Doi tineri din Tortomanu a spus „da“ într-un cadru mai puțin obișnuit - nuntași le-au fost medicii și asistentele din spital. Cei doi au primit în ziua căsătoriei lor cel mai frumos dar - o fetiță. Adela Fieraru, de 21 de ani, și Marian Oneață – 18 ani - se cunosc de mai bine de un an și au hotărât să se căsătorească, mai ales că știau că la sfârșitul acestei luni vor deveni părinți. Numai că micuța Mariana Adelina a decis să vină pe lume mai devreme - chiar în ziua în care părinții aveau planificată cununia civilă. Fetița s-a născut sâmbătă, la ora 6.00, are 2,400 kilograme și este sănătoasă. Numai că emoțiile mămicii au fost duble. În aceeași zi, la ora 18.00, a trebuit să spună „da” în Sala de Consiliu a Spitalului Medgidia. Cununia a fost oficiată de primarul comunei Tortoman, Gheorghe Panait. La fericitul eveniment a participat și managerul spitalului, dr. Stere Bușu, care le-a urat tinerilor părinți „Casă de piatră!”. „Nici nu m-am așteptat la asta. M-am căsătorit și am devenit mămică în aceeași zi. A fost bine, m-am bucurat mult și sunt foarte fericită. Am avut foarte multe emoții”, ne-a declarat Adela Oneață.