Au lăsat roba de avocaţi şi au venit să ridice case la Cumpăna

Au lăsat roba de avocați și au venit să ridice case la Cumpăna

50 de voluntari, angajați ai Addleshaw Goddard, una dintre cele mai mari case de avocatură din Marea Britanie, muncesc pe șantierul Habitat for Humanity din Cumpăna pentru a ajuta opt familii cu venituri mici să aibă o locuință decentă.Aceștia stau la Cumpăna până pe 11 august și muncesc cot la cot cu familiile beneficiare, la ridicarea pereților de cărămidă, izolația exterioară și interioară și finisaje. Pe lângă cele 2.000 de ore investite pe șantier, avocații fac și o donație din care asociația achiziționează materialele necesare pentru construcția caselor.„Acesta este al zecelea an de parteneriat dintre Habitat for Humanity România și Addleshaw Goddard, timp în care 425 de angajați au fost voluntari pe șantierele organizației, iar 1,8 mili-oane de lei au fost donate pentru ca familii cu venituri mici din România să aibă șansa unui viitor mai bun”, explică Loredana Modoran, purtătorul de cuvânt al fundației.Dincolo de sprijinul oferit familiilor în nevoie, experiența pe șantierul Habitat for Humanity ajută angajații Addleshaw Goddard să se cunoască mai bine și să lege prietenii.„Îmi place foarte mult să lucrez împreună cu colegii pe șantier. În prima zi, am tencuit, iar astăzi am lucrat sus pe schelă. Mi-a fost puțin frică, însă mi-am depășit limitele și cred că despre asta este Habitat for Humanity, te ajută să faci lucruri pe care nu credeai că ești în stare să le faci. Mă bucur să cunosc familiile și să lucrez alături de ele la îndeplinirea acestui vis, de a avea casa lor”, spune Sofia, 23 de ani.„Este șansa noastră să avem o casă!“ Una dintre familiile pe care echipa de avocați le ajută este cea a lui Sorin Luzinschi. Sorin are 36 de ani și lucrează ca docher în port. Cea mai mare dorință a sa este să le ofere Danei, soția sa, și Ioanei, fetița lor de cinci ani, o casă sănătoasă și sigură.„Stăm de mulți ani în apartamentul părinților mei. Ei sunt plecați la muncă în Italia și s-ar întoarce, dar nu prea au unde. Adică au, că e casa lor, dar noi n-am mai avea unde sta. Cu noi este și bunica Danei, care este paralizată la pat și de care are ea grijă. Aceasta este șansa noastră să avem o casă”, spune Sorin.Materialele de construcții au fost donate Peste 200 de voluntari, din străinătate și din companiile românești Raiffei-sen Bank și ADP, au lucrat până acum la construcția celor opt locuințe. Casele sunt construite în sistem cvadruplex, pe structură de cărămidă Porotherm, oferită de Wienerberger România. Au contribuit cu materiale de construcție și companiile Siniat România și Ton-dach România.Habitat for Humanity activează în județul Constanța din 2006, prin filiala sa din Cumpăna.