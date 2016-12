Au învăţat să-şi picteze şi să-şi scrie un viitor mai senin la Centrul de Zi Agigea

Au învățat să-și picteze și să-și scrie un viitor mai senin la Centrul de Zi Agigea

Își petrec cea mai mare parte a timpului în centru. Au găsit aici un refugiu, un loc plin de culoare și veselie, departe de greutățile și lipsurile de acasă. Sunt copiii din Centrul de Zi de la Agigea. Aici mănâncă, aici își fac temele și tot aici se pregătesc pentru viață. Toți provin din familii sărmane și, de multe ori, acasă, nu mai primesc nici măcar dragostea părintească. Împrejmuit de vile somptuoase, Centrul de Zi din Agigea pare și el o parte dintr-o lume fără de griji. Cu o curte mare, plină de jucării și flori, centrul are tot timpul zilei poarta deschisă pentru copiii care vin și pleacă. Este o casă mare, pri-mitoare, un cămin pentru mulți din micuții care îi calcă pragul. Îi întâmpină fețe vesele, prietenoase și grijulii în același timp. Asistenții sociali și-au depășit de mult statutul și au ajuns să le fie educatori, profesori, mentori, mamă, tată, modele în viață. „În centru sunt, în prezent, 37 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani. Provin din familii cu venituri foarte mici sau inexistente ori din familii unde au existat cazuri de violență, abuz. Vin, în funcție de programul de la școală, și primesc masa de prânz, după care au diferite activități. Își fac temele apoi pictează, scriu, povestesc, se joacă. Însă tot timpul sunt sub supravegherea asistenților sociali, psihologilor și a educatorilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Veronica Ardelian, psiholog în cadrul centrului. Recent, două fetițe au câștigat premii la Concursul Internațional de Artă, „A Different Look”. Provocate să-și imagineze viitorul și să-l exprime prin formă și culoare, Gabriela Idita și Ana-Maria Paval au surprins juriul prin sensibilitatea și viziunea lor. Pentru Ana-Maria, premiul „A Different Look” vine ca o confirmare a talentului ei pentru pictură, ea câștigând și în iarnă premiul întâi la Concursul Național Smile 21+ cu tema „Inner World Creative Conflict Resolution”, („Rezolvarea creativă a conflictelor din sufletul tău”), ediția 2009, categoria de vârstă 6-13 ani. Doi ochi albaștri și o mână sigură Gabriela are 9 ani, zâmbește într-una, dar vede lumea diferit prin superbii ochi albaștri pe care îi are. Lucrările sale sunt pline de culoare, dar și de simboluri, arătând că este o fire visătoare și plină de speranță. Și-a pierdut tatăl în 2004, la puțin timp după ce a intrat în Centru și, de atunci, pare că găsește în pictură un refugiu. Are sute de lucrări și nu s-ar despărți de niciuna. Toate reprezintă ceva pentru ea. Mai are o soră, de 14 ani, care frecventează și ea Centrul și care are un talent deosebit în scriere. Mama s-a recăsătorit după decesul tatălui lor și le-a mai adus pe lume un frățior. Nu o duc prea bine cu banii, singurele venituri fiind alocațiile și salariul tatălui vitreg, care lucrează la negru, în construcții. Gabriela nu se plânge, și-a creat o lume a ei care îi permite să viseze că, la un moment dat, îi va fi bine. La școală are numai FB pe linie, dar este o fire retrasă. Nici măcar nu le-a spus colegilor că a câștigat un premiu important. Bunul simț, ca virtute Nici Ana Maria nu s-a lăudat la școală cu rezultatele ei. Este clasa a VI-a și preferă să își țină premiul ca o bucurie a ei, interioară. Oricum știe că este mai presus decât mulți dintre colegii săi. „Dincolo de aspectele artistice, noi cultivăm virtuțile bunului simț, nu îi educăm să se laude. Aici s-au descoperit. Și în fiecare zi mai observă și mai învață ceva despre sine și despre cei din jur”, ne-a spus Nicoleta Martin, educator în cadrul centrului. Ea le ghidează pensulele pe foaia albă și îi ajută să-și deschidă sufletele. „Suntem conștienți că pentru acești copii este foarte important să-și imagineze viitorul altfel decât îl văd în imediata lor apropiere, să-și schimbe perspectiva, să aibă un orizont de așteptare pozitiv. Dar totul vine de la sine. La noi activitățile sunt doar în rapoarte. Totul vine spontan. Dacă și-au terminat temele și simt să vor să picteze, că au ceva de spus, o fac”, mai adaugă Nicoleta Martin. Nu au bani să meargă să-și ridice premiile Fetele nu îndrăznesc să se gândească, să viseze că ar putea să plece în Polonia pentru a-și ridica premiile. De altfel, nici doamna profesoară nu le-a dat prea multe speranțe, tocmai ca să nu fie dezamăgite dacă nu vor exista fonduri pentru deplasarea la Sosnowiec. Pe 28 mai 2010, la muzeul din localitatea poloneză vor fi expuse lucrările și va avea loc ceremonia de decernare a premiilor. Câștigătorii sunt invitați să vină cu părinții lor. „Ne dorim să găsim o finanțare care să acopere cheltuielile de deplasare în Polonia pentru cei doi copii și mamele lor. Cu siguranță impactul acestui moment, împărtășit de mamă și copil, va face mai mult în dezvoltarea personală (indirect îi va amprenta și pe ceilalți beneficiari, poate și comunitatea în care trăim), decât am putea noi vreodată prin centrul de zi”, este de părere Nicoleta Martin. Dar până în prezent nu s-a oferit nimeni să dea banii necesari. Gânduri și vise scrise Însă nu numai pictura este punctul forte al micuților de la Centrul de Zi Agigea. Compozițiile lor literare sunt demne de orice revistă sau publicație de specialitate. De altfel meritele lor au fost deja recunoscute cu prilejul mai multor competiții de gen, ultimul succes înregistrat fiind astă iarnă, la Concursul Smile 21+. Atunci Mihaela Toader, de 14 ani, a obținut premiul întâi la secțiunea poezie și proză scurtă, cu poezia „Visând la stele”. Deosebite sunt și lucrările „Călătorie spre mine” a Alexandrei Toca (14 ani) și „Gânduri pentru mine” a Danielei Idita (14 ani). Sunt gânduri, sunt vise, sunt cuvinte ale unor copii pe care soarta i-a aruncat în sărăcie, dar cu care a fost darnică în spirit. Ei au avut norocul să se întâlnească cu oameni asemeni lor, care au găsit o provocare în a-i ajuta să-și înțeleagă viața și să-și țeasă aripi pentru un viitor mai bun, mai frumos, mai senin, așa ca și văzduhul pictat de ei. „Un alt eu singur visează La steaua lui ce luminează, Răsărind mereu, Din sufletul meu…” - fragment din lucrarea Mihaelei Toader de 14 ani, care a câștigat Concursul Național Smile 21+ „Să mă iubesc singură. Să nu aștept să mă iubească alții. Să fiu fericită tot timpul cu mine.” - fragment din „Gânduri pentru mine” - Daniela Idita „Totul va fi bine numai dacă ești optimist. Învață să mergi mai departe, Copil creator!!!!”, scrie Alexandra Tonca în „Călătoria spre mine”.