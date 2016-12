Au început negocierile între conducerea Poştei Române şi liderii sindicali

Au început negocierile între conducerea Poștei Române și liderii sindicali

Compania Națională Poșta Română anunță începerea negocierilor între managementul companiei și liderii sindicali, având ca temă revendicările transmise în urma protestelor sindicale.„În urma declanșării protestelor sindicale, conducerea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) consideră că dialogul este cea mai eficientă cale pentru depășirea divergențelor apărute. În acest sens, începând de astăzi, de la ora 12,00, prin acord comun, au început negocierile dintre management și liderii sidicali, în cadru organizat, având ca obiectiv prezentarea, discutarea și rezolvarea revendicărilor sindicale”, explică purtătorul de cuvânt al CN Poșta Română, Dan Dumitrescu.Potrivit acestuia, în limita resurselor financiare proprii, Poșta Română are prevăzut în bugetul de cheltuieli pentru anul 2014 un plan de achiziții ce vizează atât îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru salariați, cât și nivelul calitativ al serviciilor, ce vor avea drept scop eficiența companiei și creșterea veniturilor înregistrate. Astfel, începând cu trimestrul doi al acestui an, au fost demarate sau se află în pregătire procedurile de achiziție pentru echipamente IT și echipamente poștale (genți, uniforme, etc).