Au fost stabilite impozitele în comuna Mihail Kogălniceanu. Cât vor plăti cetăţenii

Au fost stabilite impozitele în comuna Mihail Kogălniceanu. Cât vor plăti cetățenii

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, le transmite locuitorilor că, potrivit noului Cod Fiscal, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații pentru stabilirea impozitului pe clădiri, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. Documentul se depune la serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.În plus, șefa administrației locale a atras atenția că persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale și/sau clădiri cu destinație mixtă în care se desfășoară activități economice trebuie să efectueze un raport de evaluare cu un evaluator autorizat ANEVAR.„Raportul de evaluare nu poate fi realizat înainte de 1 ianuarie 2016 și trebuie transmis serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu până la data de 31 martie 2016. Dacă nu se întâmplă acest lucru, cota de impozitare va fi de 2% din valoarea clădirii calculată conform prevederilor din noul Cod Fiscal”, a precizat primarul Ancuța Belu.În ceea ce privește impozitele datorate la bugetul local, cetățenii vor plăti, în acest an, un impozit de 75 de lei pe metrul pătrat dacă dețin o clădire-anexă cu pereți exteriori din piatră, lemn sau cărămidă. Cea mai mare taxă impusă de administrația locală pe clădiri vizează persoanele fizice care dețin o clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă. Proprietarii unor astfel de clădiri vor plăti o taxă de 600 de lei pe metrul pătrat, cu precizarea că valoarea impozabilă a imobilului se ajustează în funcție de zona în care acesta este amplasat.Totodată, pentru cei care au terenuri, în funcție de zona unde este situat acesta și de categoria de folosință, aleșii locali din Kogălni-ceanu au stabilit că locuitorii trebuie să plătească un impozit situat între 8 și 53 de lei pe hectar. Cei mai mulți bani vor scoate din buzunar proprietarii de livezi, în timp ce proprietarii de terenuri cu ape vor plăti cel mai mic impozit pe hectar. De asemenea, cei care dețin motociclete sau autoturisme vor plăti către administrația locală o taxă cuprinsă între 8 și 290 de lei, în funcție de capacitatea cilindrică. În privința taxei de salubrizare, datorată numai de persoanele fizice care au teritoriul pe suprafața comunei, aleșii locali au decis ca valoarea ei să fie de 3,5 lei pe lună de persoană. În plus, consilierii locali au stabilit că și proprietarii de garaje din comună trebuie să plătească o taxă de salubrizare, în valoare de trei lei pe metrul pătrat, pe an.