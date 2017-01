Au cucerit Dunărea cu o ambarcaţiune cu vele

Au cucerit Dunărea cu o ambarcațiune cu vele

Echipa Oceanic Club s-a întors dintr-o expediție pentru salvarea fluviului Dunărea. Pe 29 iunie, patru membri ai expediției s-au îmbarcat la bordul unei ambarcațiuni ușoare, construite doar dintr-un schelete de lemn și o pânză de velă, cu sistem de propulsie ecologic. La Păcuiul lui Soare de la Ostrov s-a montat barca care se află în proprietatea Oceanic Club de 15 ani. Cu câteva haine de schimb întru-un rucsac, cu câteva conserve și câteva sticle de apă, cei patru membri ai expediției au plecat la drum. Ostrov, Oltina, Ghindărești, Vadu Oii, Măgureni (fostul sat Raț), Gârliciu, Ostrov (Tulcea), Turcoaia și Măcin au fost câteva opriri pe o distanță de 190 de kilometri. Vântul nu le-a fost prielnic pe timpul expediției. Răzvan Popescu Mirceni, coordonatorul expediției, ne-a povestit că doar într-o singură zi din cele opt au înaintat cu velele pe o distanță de 40 de kilome- tri. Vântul foarte slab a făcut să înainteze ambarcațiunea ușoară cu doar 4 km/h. Viteza de curgere a Dunării s-a situat sub un nod. Au dat la rame Când vântul s-a oprit, s-a dat la vâsle. Căpitanul de navă Gheorghe Ghimeș ținea cârma, iar membrii expediției au fost, cu rândul, mateloți. Pe timpul nopții se opreau, întindeau cortul și-și pregăteau singuri masa. Când nu aveau noroc să primească o coadă de pește de la localnici, sau când în undița unui membru al expediției nu se prindea nimic, desfăceau o conservă adusă de acasă. „O singură dată colegul meu a reușit să prindă mai puțin de un kilogram de pește și am făcut o ciorbă“, ne spune Răzvan Popescu-Mirceni. Nu de puține ori, dimineața, își găseau barca pe nisip, deși seara se afla în apă. Scăderea nivelului apei Dunării a făcut să se producă întinsuri, pe mijlocul fluviului, astfel că oamenii erau nevoiți să tragă de barcă pentru a o scoate din nisip. Braconaj pe Dunăre Mesajul misiunii a fost acela de a trage un semnal de alarmă privind soarta Dunării. „Avem nevoie de coridorul verde al Dunării“ - a fost sloganul expediției. „De la Gârliciu în aval, în apropiere de Măcin, am fost interpelați de pescari care ne-au spus că pe brațul Dunărea Veche se braconează cu ajutorul curentului electric. La un moment dat, își amintește Răzvan Popescu Mirceni, când noi înaintam pe apă, de pe țărm ni se striga: «Nu mai dați cu curent electric în pește». I-am liniștit pe localnici spunându-le că nu suntem braconieri“. Din cauza temperaturii ridicate a apei, între Ostrov și Măcin echipa de la Oceanic Club a descoperit multe exemplare de scoici moarte pe țărm. De aseme-nea, pe parcursul misiunii au fost identificate mai multe depuneri de hidrocarburi.Echipa Oceanic Club s-a întors dintr-o expediție pentru salvarea fluviului Dunărea. Pe 29 iunie, patru membri ai expediției s-au îmbarcat la bordul unei ambarcațiuni ușoare, construite doar dintr-un schelete de lemn și o pânză de velă, cu sistem de propulsie ecologic. La Păcuiul lui Soare de la Ostrov s-a montat barca care se află în proprietatea Oceanic Club de 15 ani. Cu câteva haine de schimb întru-un rucsac, cu câteva conserve și câteva sticle de apă, cei patru membri ai expediției au plecat la drum. Ostrov, Oltina, Ghindărești, Vadu Oii, Măgureni (fostul sat Raț), Gârliciu, Ostrov (Tulcea), Turcoaia și Măcin au fost câteva opriri pe o distanță de 190 de kilometri. Vântul nu le-a fost prielnic pe timpul expediției. Răzvan Popescu Mirceni, coordonatorul expediției, ne-a povestit că doar într-o singură zi din cele opt au înaintat cu velele pe o distanță de 40 de kilome- tri. Vântul foarte slab a făcut să înainteze ambarcațiunea ușoară cu doar 4 km/h. Viteza de curgere a Dunării s-a situat sub un nod. Au dat la rame Când vântul s-a oprit, s-a dat la vâsle. Căpitanul de navă Gheorghe Ghimeș ținea cârma, iar membrii expediției au fost, cu rândul, mateloți. Pe timpul nopții se opreau, întindeau cortul și-și pregăteau singuri masa. Când nu aveau noroc să primească o coadă de pește de la localnici, sau când în undița unui membru al expediției nu se prindea nimic, desfăceau o conservă adusă de acasă. „O singură dată colegul meu a reușit să prindă mai puțin de un kilogram de pește și am făcut o ciorbă“, ne spune Răzvan Popescu-Mirceni. Nu de puține ori, dimineața, își găseau barca pe nisip, deși seara se afla în apă. Scăderea nivelului apei Dunării a făcut să se producă întinsuri, pe mijlocul fluviului, astfel că oamenii erau nevoiți să tragă de barcă pentru a o scoate din nisip. Braconaj pe Dunăre Mesajul misiunii a fost acela de a trage un semnal de alarmă privind soarta Dunării. „Avem nevoie de coridorul verde al Dunării“ - a fost sloganul expediției. „De la Gârliciu în aval, în apropiere de Măcin, am fost interpelați de pescari care ne-au spus că pe brațul Dunărea Veche se braconează cu ajutorul curentului electric. La un moment dat, își amintește Răzvan Popescu Mirceni, când noi înaintam pe apă, de pe țărm ni se striga: «Nu mai dați cu curent electric în pește». I-am liniștit pe localnici spunându-le că nu suntem braconieri“. Din cauza temperaturii ridicate a apei, între Ostrov și Măcin echipa de la Oceanic Club a descoperit multe exemplare de scoici moarte pe țărm. De aseme-nea, pe parcursul misiunii au fost identificate mai multe depuneri de hidrocarburi.