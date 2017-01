Au ajuns la spital după ce au mâncat peşte

Au ajuns la spital după ce au mâncat pește

Doi copii din Cuza Vodă, alături de mama lor, au ajuns duminică la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în stare foarte gravă, iar medicii i-au diagnosticat cu toxiinfecție alimentară. Dr. Stela Halichidis, directorul medical al unității sanitare, ne-a declarat că pacienții consumaseră, în familie, preparate din pește congelat. Familia Ivan cumpărase peștele de la unul din magazi- nele din localitate și, după ce au consumat peștele celor trei li s-a făcut rău. O echipă a Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Constan-ța (OPC) a fost ieri la Cuza Vodă, însă nu a găsit produsul reclamat: „Nu am mai găsit peștele la magazinul respectiv, în schimb am găsit alte deficiențe și urmează să luăm măsuri”, a declarat Rodica Mocanu, purtătorul de cuvânt al OPC Constanța. Alte două persoane din Me- reni au fost diagnosticate cu toxiinfecție alimentară după ce au consumat pilaf cu pulpe de pui. Ieri, starea de sănătate a celor cinci pacienți era bună. „Cred că mâine (n.r. - astăzi) îi vom externa”, a declarat dr. Halichidis. Alina ENACHE