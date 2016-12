Şatra din inima Constanţei! Terorizaţi de mai multe familii de romi

1

Socialism pe paine(Mazare pe paine)

Ati vrut pomeni electorale ,pui congelati,ulei si zahar gratis,adica socialism pe paine?Acum mancati ce ati vrut si ati votat.Acesta este socialismul Made in Romania, promovat de Fagdau & Co.,egalitate in mizerie ptr voi si egalitate in spagi si lux ptr ei. Fagadau o sa continue opera de distrugere al acestui oras inceputa de Mazare. O sa va cumpere in continuare luna de luna pe un voucher alimentar ,o sa protejeze in continuare scursura societatii care reprezinta si baza electorala a PSD-ului( puradeii de suflet ai PSD-ului sunt tiganii din ghetoul Henri Coanda) si o sa vanda bucata cu bucata tot spatiul verde ramas samsarilor imobiliari. PS.Amuzant este faptul ca toata lumea urla de cota de refugiati ai lui Merkel, dar despre cota de tigani ai lui Fagadau si Stroe nimeni nu tipa.