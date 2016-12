Aţi renunţa la job pentru a lucra de acasă?

Ați renunța la job pentru a lucra de acasă?

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mult de jumătate din români ar vrea să renunțe la un angajator full time și să se întrețină strict din proiecte de freelancing, lucrând de acasă. Acest lucru reiese dintr-un studiu recent realizat de o platformăde recrutare online.Astfel, 57% dintre participanții la studiu s-au declarat foarte interesați să facă pasul de la un job la birou la unul de acasă, în timp ce alți 27% lucrează deja la proiecte de freelancing care le aduc bani în plus, pe lângă un job full time. De asemenea, 14% au reușit chiar să renunțe definitiv la un loc de muncă full time, câștigând din proiecte suficient încât să se întrețină.Interesant este procentul celor care nu sunt atrași sub nicio formă de astfel de metode de a-și câștiga existența, acesta fiind de doar 2% dintre respondenți.Din studiu reiese că și în România există numeroase firme care acceptă colaborarea de la distanță, în contextul în care 73% dintre cei care lucrează deja ca freelanceri în diverse arii de activitate colaborează tot cu anumite companii din România. În schimb, pentru afaceri din străi-nătate prestează munca plătită de acasă numai 27% dintre res-pondenți.Mai puțină muncă, mai mulți baniTotodată, 40% dintre cei care lucrează ca freelanceri dedică proiectelor suplimentare maximum două ore pe săptămână, în timp ce alți 35% lucrează câteva ore în decursul celor șapte zile. În același timp, 5% dintre freelanceri lucrează doar în week-end, iar 20% susțin că, uneori, proiectele le ocupă mai mult timp decât jobul full time.Cele mai favorizate la capitolul acesta sunt persoanele care acti-vează în zone precum jurnalism, graphic design, marketing, dar și IT sau servicii legate de sectorul financiar.Potrivit rezultatelor sondajului, piața muncii este într-o continuă schimbare, iar românii sunt în pas cu tendințele externe, ajutați și de creșterea ratei de acces la Internet pentru a-și suplimenta veniturile. Nu este de mirare, având în vedere că rata de penetrare a internetului în România a atins 53% la nivel național și 63% la nivel urban, în segmentul 15-45 de ani, conform unor date publicate la începutul celui de-al doilea semestru din 2013. Mai mult, românii petrec în medie 18 ore pe săptămână navigând pe internet, ceea ce îi clasează pe locul al doilea în topul europenilor care petrec cel mai mult timp online, după ucraineni.