ATENŢIONARE IMPORTANTĂ de la RADET, pentru constănţeni!

Andreea asta este defecta de mult timp. E genul de reporter(ziarist)(scriitor)care face cate o fixatie pe cate un subiect si apai o ține asa mult timp. In urma cu ceva timp făcuse o fixatie pe accidente. Fixatia ei era in felul următor: nu conta ce numere aveau masinile implcate sau ce număr avea masina al cărui sofer era vinovat, ea tot pe soferi cu masin de Bulgaria ii injura. Iam atras atenția cu frumosu ca greseste cand pune aceiasi eticheta pe toti soferi cu nr de bulgria, am bestelit-o , am facut-o gaina turbata, rata proasta i am atras atentia ca instiga la violenta....nici o sansa sa sa se indrepte... Asa ca cititorilor nu veti reusi sa ii scoateti capul din nisip...Fatuca asta le stie pe ale ei, are pitici ei pe creier care dansează țonțoroiu, are frustrările ei din copilărie care o chinuie si probabil mai serveste si unor interese( probabil nu mai plateste apa calda si caldura ca doar na e greu sa faci publicitate lu nea popa).