Atenţie unde mâncaţi pe litoral! Unele pensiuni nu sunt autorizate sanitar-veterinar să vă gătească

Atenție unde mâncați pe litoral! Unele pensiuni nu sunt autorizate sanitar-veterinar să vă gătească

Săptămâna aceasta, 13 copii cazați la o pensiune din Mangalia au fost internați cu toxiinfecție alimentară. Copiii și adulții care îi însoțesc spun că s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la vilă ceea ce le-au preparat gazdele.Chiar dacă vina nu a putut dovedită, inspectorii sanitari veterinari au găsit numeroase nereguli la pensiunea respectivă.„În urma îmbolnăvirii mai multor copii cazați la o pensiune de Mangalia, care spun că au mâncat în aceeași unitate, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul DSVSA Constanța au demarat o anchetă epidemiologică privind suspiciunea de toxiinfecție alimentară.Ancheta a stabilit că, pe 25 iunie, la respectiva unitate au fost cazate 40 de persoane, din care 33 de copii, cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, și patru adulți”, explică directorul executiv al DSVSA Constanța, dr. Diana Cristescu.Potrivit acesteia, în urma controlului efectuat, s-au constatat mai multe deficiențe.„Unitatea nu este înregistrată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de alimentație publică, blocul alimentar nu corespunde cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, nu s-a putut face dovada provenienței materiilor prime, nu existau în stoc materii prime și alimente gata preparate, nu exista dovada analizelor medicale obligatorii ale personalului. Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor nu au putut preleva probe din materii prime pentru a fi analizate în laborator, conform procedurii, deoarece acestea nu mai existau în stoc”, mai precizează șeful DSV.Pentru deficiențele constatate, unitatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 3.000 lei și s-a interzis desfășurarea activității de alimentație publică.Reamintim că, în seara zilei de 28 iunie, s-au prezentat la Spitalul Municipal Mangalia 11 copii cu simptome digestive, iar în dimineața zilei de 29 iunie, încă doi copii. La momentul demarării controlului inspectorilor sanitari veterinari, la vilă erau prezenți toți cei 33 de copii.„Poate de la mânuța vânzătorului ciorba are gustul acela sublim!“Din păcate, astfel de pensiuni unde sunt oferite și servicii de cazare și servicii de masă sunt numeroase pe litoral și nu numai. Reprezentanții Protecției Consumatorilor recomandă turiștilor să fie atenți unde mănâncă și să învețe să se respecte.„În timpul unui control, i-am arătat unui părinte ce am filmat în spate, în bucătărie, și mi-a spus că a mai mâncat acolo și nu a avut nimic. I-am spus: «Poate dumneavoastră aveți copilul mai tare». Dar ideea este de ce să chinuim copilul, care ia și mănâncă ce îi oferă părintele? Părintele vedea în fața lui cum oalele de ciorbă stăteau pe jos și ei luau cu castronul și serveau. Oamenii acceptă asta, li se pare că ciorba are gust. Poate de la mânuța vânzătorului are gustul acela sublim. Până la urmă, oamenii trebuie să învețe să se respecte. Este primul pas. Mă uit unde mănânc. Mă uit la linie, mă uit la oamenii care mă servesc, mă uit la toate aceste elemente pe care le pot vedea imediat. Dacă eu accept să mănânc din mâna unui om care este lipsit de igienă personală, mă uit pe un paviment care este ciment îmbibat cu grăsime, arzătoare sprijinite pe BCA, dacă omul întinde banii și cumpără, noi, funcționarii statului, ce ar trebui să facem?”, întreabă comisarul șef al Protecției Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.