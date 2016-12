Atenţie, se opreşte apa rece în Constanţa!

1

Mai bine controlati-i pe controlori

In loc sa va tot cereti scuze si sa va vaitati atat ,mai bine ati verifica mai des cum fac controalele cei trimisi pe teren si iau salarii bunicele din cate am auzit.Pentru ca in Tabacarie aveti garaje fara numar la poarta care cred ca nu sunt nici inregistrate la RAJA , dar spala masinile care vin la reparat in strada, la vedere. Pentru ca se stiu cumva protejati? Si chiar daca ar fi inregistrati, platesc pentru toata hoarda de indivizi care consuma apa toata ziua?Sau platesc numai o persoana , asa de ochii lumii! Alo, Raja!!!???...