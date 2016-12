Atenţie, se opreşte apa în localităţile Faclia şi Ştefan cel Mare!

Atenție, se oprește apa în localitățile Faclia și Ștefan cel Mare!

Pentru executarea unor lucrări de racordare a conductei de 500 mm nou montate la sistemul centralizat de distribuție apă, S.C. RAJA S.A. este nevoită să întrerupă furnizarea apei pe acest tronson, începând de joi seara, pe 7 mai, de la ora 22,00, și până vineri, 8 mai, la ora 14,00. Vor fi afectați consumatorii din localitățile Faclia și Ștefan cel Mare.Lucrările executate fac parte din POS Mediu, contractul de lucrări „Stație de pompare nouă, extindere aducțiune și rețea canalizare și bazin nou de egalizare, localitatea Cernavodă – județul Constanța”, în valoare de 24,62 milioane lei, din care S.C. RAJA S.A. asigură o cofinanțare de 7,05 milioane lei. În cadrul acestui proiect, pe o lungime de aproape 21 kilometri, s-a realizat o conductă principală de alimentare cu apă potabilă a orașului Cernavodă și a localităților limitrofe din sursele de subteran din zona orașului Medgidia. Prin această investiție, cetățenii orașului Cernavodă vor beneficia de apă de cea mai bună calitate, extrasă din surse de subteran, de la o adâncime de peste 200 metri. În plus, proiectul ce urmează să fie finalizat in cursul acestui an, a cuprins și extinderea sistemului de canalizare pe următoarele străzi: Călărași, Nicolae Bălcescu, Fundătura Biruinței, Fundătura Viorelelor, Brândușelor, Cuza Vodă, Fundătura Cazărmii, Ovidiu, Crișan, Mircea cel Bătrân, Miron Costin, Indiguirilor, Viorelelor, Ioachim Ionașcu, Ghioceilor, Războieni, Mărășești, Maxim Gorki, 1919.„Ne cerem scuze față de abonații afectați de această oprire de apă și îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorilor care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toți consumatorii afectați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei”, explică reprezentanții RAJA.